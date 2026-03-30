Nueva polémica de David Uclés: «Somos muy tontos, ¿por qué los hombres no llevamos falda?»

Nueva polémica del escritor David Uclés, quien ha criticado «nuestra sociedad» por el hecho de que los hombres no puedan llevar falda como las mujeres. «Somos tan tontos y tan estúpidos», ha dicho el autor de La península de las casas vacías. Además, el ganador del Premio Nadal 2026 ha anunciado su retirada temporal de la vida pública y su intención de vivir en el extranjero para volver al anonimato y trabajar en su siguiente novela.

«Somos muy tontos como sociedad a veces. Por ejemplo, no llevamos falda los hombres con el calor que hace. Yo soy de Jaén. ¿Por qué los hombres no visten falda en Jaén con el calor que hace?», dijo David Uclés durante su encuentro con el pianista James Rhodes en el podcast En clave de Rhodes.

Rhodes le recordó que en Escocia los hombres suelen usar kilt, también conocida como falda escocesa, pero el escritor respondió que: «¡Es mentira! Son cuatro los que se la ponen. En Escocia se la ponen un día de fiesta y ya está, o para ir a tomar una pinta el día que se celebra San no sé qué, pero no se lo ponen para ir a comprar al Mercadona».

Yo hacía tiempo que no veía un tío más tonto, en serio pic.twitter.com/Lqiwe2AISq — Manolo (@Manolospowers) March 30, 2026

El autor de La península de las casas vacías insistió en su argumento: «¡¿Por qué no llevamos faldas?! Somos tan estúpidos. Somos tan tontos».

Rhodes dijo que él «no tiene unas piernas bonitas como para usar faldas” y Uclés le contestó con una pregunta: «¿Cómo lo sabes? ¿Lo has probado? Con la falda, cambia. No es lo mismo verte las piernas desnudas que con una telita bonita. Hay muchas faldas».

Para terminar este tema, David Uclés contó que «Yo me compré una falda cuando vivía en los Alpes, me la puse, me miré en el espejo y me dije: No seas ridículo. Me veía raro porque nos ha acostumbrado a eso. Es un trozo de tela para airear las piernas. Y nos han acostumbrado a que al ponérnoslo nos sentimos incómodos».

Uclés se retira de la vida pública

En el mismo podcast, David Uclés también contó su intención de alejarse del foco mediático. «Voy a vivir. Ahora no estoy viviendo, estoy trabajando».

Según el escritor andaluz de 36 años, su retiro comenzará en el mes de junio y su intención es irse a vivir a un país de Centroeuropa: «Estaré un año y medio o dos sin hacer nada. Allí me levantaré a la hora que yo quiera, tendré citas, comeré cosas que no sean en ruta… Viviré anónimo, sin que me paren por la calle para decirme: Tú eres el de la boina. En ese anonimato, me podré rubio, me pondré a escribir olvidándome de mí mismo».