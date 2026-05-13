No hay dos sin tres: Conan O’Brien volverá a presentar la gala de los Oscar en 2027

Desde hace, un lustro la gala de los Oscar va mermando, poco a poco, su audiencia. Un declive iniciado por el mínimo histórico logrado en 2021 y que, a pesar de las buenas sensaciones de recuperación en algunos años posteriores, este 2026 ha vuelto a sufrir una caída del 9% respecto al año anterior, sumando una audiencia total de 17,9 millones de espectadores. No obstante, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha vuelto a apostar por el mismo maestro de ceremonias: Conan O’Brien presentará los Oscar 2027.

La organización ha hecho oficial el anuncio hace algunas horas, compartiendo además los nombres de los productores televisivos que acompañarán al humorista norteamericano. Raj Kapoor y Katy Mullan volverán como los principales nombres ejecutivos detrás del espectáculo. Ambos repiten por cuarto año consecutivo liderando, entre bambalinas, el evento cinematográfico más respetado en todo el mundo.

Conan O’Brien presentará los Oscar 2027

La noticia la conocemos por el comunicado que han ofrecido Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la institución, durante la presentación de la programación de Disney (Disney Upfronts). Allí, tanto Kramer como Howell mostraron su entusiasmo, tanto con la continuidad de O’Brien como con la participación de otros colaboradores habituales del showman: Jeff Roos y el guionista, Mike Sweeney.

«Estamos encantados de volver a trabajar con Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike para la 99.ª edición de los Oscar», se puede leer al comienzo del anuncio. Después, la misiva recalcó los ya tradicionales halagos y agradecimientos de poder volver a tener a Conan O’Brien y a su equipo detrás de los Oscar 2027:

«Son un equipo increíble y han producido programas tan cautivadores, entretenidos y emotivos en los últimos años. Estamos muy agradecidos por su continua colaboración mientras honramos a nuestra comunidad cinematográfica mundial, y esperamos que Conan lidere la celebración con su brillantez y humor».

La confianza de Disney en el final de una era

Craig Erwich, presidente de Disney Television Group, tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de elogiar al presentador, recalcando su «singular sentido del humor» y cómo dicho talento convierte a la celebración en una de las noches «más entretenidas del año».

Por su parte, Kapoor y Mullan agradecieron poder volver a colaborar con O’Brien: «Es muy especial poder reunirnos por tercer año consecutivo. Él aporta ese humor tan característico que todos adoramos, junto con una calidez y generosidad genuinas que se transmiten a lo largo de toda la gala».

The trilogy event Hollywood’s been waiting for. Conan O’Brien returns to host the Oscars LIVE on Sunday, March 14, 2027. Full press release: https://t.co/rA5ZHTnlOL pic.twitter.com/OYJ3DbuP9p — The Academy (@TheAcademy) May 12, 2026

Aunque los datos de audiencia han ido cayendo paulatinamente, la confianza de la casa del ratón en Conan O’Brien para los Oscar 2027 es total.

El cómico y su equipo marcarán el final de una era para la alfombra roja de la meca del celuloide, pues en 2028 será la última vez en la que la ABC retransmitirá el certamen, coincidiendo con el centenario histórico de los premios. A partir de 2029, los Oscar abandonarán el Dolby Theatre para dar el salto a LA Live y poder ser vistos, por primera vez, gratis en todo el mundo a través de YouTube.

La 99.ª edición de los Oscar tendrá lugar el 14 de marzo de 2027.