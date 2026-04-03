Netflix rescata la historia más original del cine reciente: «Una de las favoritas de los niños curiosos y creativos»

Cuando hablamos de todas las ventajas que ha traído el auge del streaming, una de las casi siempre se menciona primero es la de la accesibilidad. Sí, es cierto que nunca antes hemos tenido un acceso tan amplio desde la simple comodidad del hogar. Pero desgraciadamente, no todos los títulos tienen asegurado ese espacio, siendo muchos de ellos condenados al ostracismo actual del mercado físico. Por suerte hoy, gracias a Netflix, los suscriptores pueden volver a tener acceso al visionado de Marcel, la concha con zapatos: una de las cintas de animación más originales de la presente década.

Estrenada en 2021 y ahora únicamente disponible en Netflix, Marcel, la concha con zapatos nació como una serie de cortos subidos a YouTube en 2010. Desde el inicio fue un éxito viral, pero el peculiar estilo y la visión arriesgada del proyecto terminaron retrasando su llegada al formato del largometraje y su proyección en cines. Hay que señalar que el filme dirigido por Dean Fleischer Camp no es ni mucho menos, una historia convencional. Se trata de un mockumentary (falso documental) que mezcla la imagen real con la técnica del stop-motion.

Los valores que representa son perfectos para los más pequeños y aunque tiene un ritmo pausado si la comparamos con la actualidad de unas producciones saturadas de estímulos, la creatividad visual de esta apuesta es motivo suficiente para quedarse frente a la pantalla su hora y media de metraje. Pero ¿de qué trata realmente Marcel, la concha con zapatos?

Netflix nos presenta a Marcel: una adorable concha imposible de olvidar

El argumento de este reciente estreno de Netflix nos presenta a Marcel, una pequeña concha con zapatos que vive escondido en un Airbnb con su abuela. Un día, un cineasta lo descubre y fascinado, comienza a documentar sus días, convirtiéndolo en un fenómeno viral de internet. Una fama que logra inspirar al diminuto protagonista el valor necesario para intentar encontrar a su familia desaparecida.

Marcel, la concha con zapatos es una fábula perfecta para transmitirle a los niños el sentimiento de comunidad y también un relato tierno y profundo sobre la pérdida y la conexión humana que tocará la fibra de cualquier espectador, independientemente de su edad.

La crítica recibió con entusiasmo el trabajo de Fleischer Camp llegando a entrar en las consideraciones de la mayoría de eventos en el circuito de premios. Fue el mejor largometraje de animación para la Asociación de Críticos Norteamericanos y para el Círculo de Críticos de Nueva York. De hecho estuvo en todas las quinielas de su sección hasta alcanzar una nominación en los Oscar perdida frente a Pinocho de Guillermo del Toro.

La melancolía real de un divorcio

Marcel, la concha con zapatos fue un guion original de Fleischer-Camp y Jenny Slate, los cuales estuvieron casados y se separaron durante el proceso de escritura. Circunstancia que seguramente, aporta esa atmósfera de nostalgia que despierta el filme. A su vez, Slate es quien pone voz en la versión original a Marcel, mientras que Isabella Rossellini asume la interpretación de la abuela del protagonista.

Entre los cientos de elogios recibidos por la prensa especializada, cuesta no rescatar la opinión que Jacob Hall rescató para el medio SlashFilm: «Se convertirá en una de las favoritas de los niños curiosos y creativos y de sus padres cinéfilos».

En definitiva, la narración de Fleischer-Camp es una alternativa fantástica de cine en familia que se aleja de los tópicos y las recomendaciones a menudo, un tanto manidas para estas fechas.