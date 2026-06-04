Muere Marjane Satrapi, ilustradora del popular cómic ‘Persépolis’, a los 56 años

Marjane Satrapi (Irán, 1969), cineasta y creadora de la aclamada novela gráfica Persépolis, ha fallecido a los 56 años, tal y como recoge la agencia AFP en un comunicado emitido por la familia. Satrapi recibió el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2024, destacando su obra como un «símbolo del compromiso cívico de las mujeres» y erigiéndola como una de las voces más destacadas en «la defensa de los derechos humanos y la libertad».

En el texto compartido por la prensa francesa se explica que la artista «falleció de tristeza», poco más de un año después del fallecimiento de su esposo Mattias Ripa, quien murió en abril de 2025. Marjane Satrapi fue un referente en el ámbito del cómic, rompiendo barreras culturales y convirtiendo su arte en una herramienta de gran calado político.

Nacida en la ciudad de Rasht, a los 25 años se instaló en Francia para iniciar sus estudios, alejada de la presión ideológica y religiosa de su país. Esa misma identidad es la que puede verse en Pesépolis, un retrato autobiográfico cuya historia narra su propia infancia y la agitación social de la Irán de 1979, tras la caída del Sha de Persia. Acontecimiento que desembocaría posteriormente en la instauración de la República Islámica.

Marjane Satrapi: «Si eres indiferente al dolor, no mereces llamarte humano»

Al inicio de su carrera profesional nunca imaginó la dimensión que alcanzaría su trabajo, pero todo cambió para ella con la publicación de Persépolis en el año 2000. La novela gráfica fue un éxito de crítica y de ventas, llegando a tener una adaptación homónima animada en 2007, codirigida entre ella y Vincent Paronnaud. El filme se presentó en el Festival de Cannes de ese año, ganando el Gran Premio del Jurado y obteniendo una nominación en su categoría, dentro de la 80ª. Edición de los Premios Oscar.

Aparte de esa primera obra maestra, Satrapi continuó su labor en las viñetas creando y publicando otros tres cómics: Bordados (2003), Pollo con ciruelas (2004) y Mujer, vida, libertad (2023). Este último supuso su vuelta a la disciplina, reuniendo a varias autoras de su país y a auténticas referencias artísticas de la profesión como Joan Sfarr o el valenciano Paco Roca.

Detrás de las cámaras, la iraní adaptó Pollo con ciruelas a una cinta de acción real en 2011 y seguidamente, rodó y participó como actriz en La banda de las jotas, una comedia de acción filmada en España. En 2014, dirigió a Ryan Reynolds y Anna Kendrick en The Voices y llevó la historia de Madame Curie a la gran pantalla, versionando el cómic de 2010. Su última película Paradis Paris se estrenó en 2024.

Durante su discurso de aceptación en los Premios Princesa de Asturias, Marjane Satrapi citó una frase del poeta persa Saadi que, sin duda, resume a la perfección su herencia artística y el compromiso social y humanitario de su obra: «Si eres indiferente al dolor, no mereces llamarte humano».