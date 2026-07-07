Movistar Plus refuerza su inversión en ficción española para poder producir 26 series al año

Después de una reestructuración general dentro de la directiva del área de ficción, Movistar Plus ha anunciado este martes 7 de julio que ampliará de forma contundente su apuesta por los contenidos propios: más títulos en la plataforma y nuevos modelos de colaboración. El objetivo es llegar a 26 series españolas al año: doblando el volumen de las producciones originales actuales, estandarte y sello de calidad y vínculo cultural, así como el aumento de las coproducciones y compra de derechos.

Tras el despido de Domingo Corral como director de Ficción y Entretenimiento de Movistar Plus en 2025 y de la marcha de gran parte del equipo directivo que él mismo creó- Guillermo Farré,responsable del área de cine español, y del productor ejecutivo, Fran Araújo- la compañía ha anunciado una serie de objetivos en cuanto a las series españolas originales.

El objetivo es llegar a 26 series españolas al año, más de dos estrenos al mes, en los próximos tres años. Este incremento será especialmente notable en los Originales Movistar Plus, donde la plataforma quiere doblar de forma anual la propuesta: de las 8 producciones actuales a 16. También llegará a ese objetivo buscando modelos de coproducción y/o licencias, que hasta ahora habían sido muy minoritarios.

«Estamos ante una nueva etapa para la ficción española en Movistar Plus. Queremos ofrecer a nuestros clientes más historias, llegar a más públicos y seguir siendo un socio estratégico para el talento y las productoras españolas. Creceremos en volumen sin renunciar a la exigencia creativa y editorial que define nuestros contenidos», afirma Juan Andrés García Ropero ‘Bropi’, director de Contenidos de Movistar Plus.

Durante las dos últimas semanas, el equipo de Contenidos ha celebrado una ronda de encuentros con cerca de 60 productoras, que han tenido la oportunidad de presentar a Movistar Plus casi un centenar de nuevas ideas. Estos encuentros han servido además para poner en común con ellos la nueva estrategia y reforzar los vínculos con la comunidad creativa, con la que la plataforma tiene una larga trayectoria.

Más series originales

Algunos títulos previstos para el 2027 y que forman parte de este incremento: ‘Ardora’ (dirigida por Jorge Coira y protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez), Todo lo necesario (creada por Marcel Barrena y Alberto Marini y protagonizada por David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López) e Iruña 97 (protagonizada por Clara Galle y Álvaro Cervantes; una serie que parte de una idea original de Natxo López, coescrita con Marina Parés y David Pérez Sañudo) y las segundas temporadas de Se tiene que morir mucha gente, El Centro y El otro mundo (El otro lado) llegarán en 2027 a Movistar Plus junto a nuevos títulos que se anunciarán próximamente.

Más adquisiciones de series españolas

Junto a la producción original, Movistar Plus impulsa una estrategia de crecimiento con la incorporación de series españolas a través de compras de derechos, ampliando así el volumen de títulos y la diversidad de géneros a un menor coste.

Estas adquisiciones permiten reforzar la relevancia de la ficción española dentro de la plataforma, manteniendo los estándares de calidad y diferenciación que definen la propuesta editorial de Movistar Plus.

Algunos de los títulos son: Ella, maldita alma (Mediaset), 33 días (Atresplayer) y La casa nostra (3Cat)

Más coproducciones

La tercera vía de crecimiento en el volumen de series consiste en reforzar las coproducciones. Una línea estratégica que Movistar Plus ya estaba llevando a cabo y que ahora se reforzará.

Por ejemplo, Movistar Plus continúa su estrecha colaboración con ARTE France que, tras participar en Los años nuevos y Anatomía de un instante, ha entrado también como coproductor en la serie Matar a un oso, que se estrenará en la plataforma en el último trimestre del año.

Estas coproducciones permiten a Movistar Plus participar en proyectos de mayor dimensión creativa e industrial mediante alianzas con socios internacionales, manteniendo la exclusividad en el territorio nacional y optimizando la inversión y mejorando la eficiencia del modelo de producción.

Otro ejemplo de coproducción internacional más reciente sería Patagonia, que ya ha iniciado su rodaje en el sur de Chile y en País Vasco. Protagonizada por la actriz Itziar Ituño (La casa de papel), dirigida por Rodrigo Susarte (Isla oculta) y escrita por Luis Barrales, Anastasia Ayazi y Germán Maggiori.