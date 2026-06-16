La miniserie de Netflix que vas a devorar en una tarde: es número 1 en más de 50 países

Cada cierto tiempo las plataformas de streaming aciertan y logran que una de sus series se convierta en todo un éxito. Eso es lo que ha ocurrido en Netflix con la miniserie británica El testigo (The Witness) que ha llegado a lo más alto del Top10 en 54 países, entre los que se encuentra España. La serie El testigo está basada en una historia real y cuenta con solo 3 episodios de unos 50 minutos aproximadamente cada uno. Cuenta la historia de André Hanscombe, la pareja de Rachel Nickell, una mujer que es asesinada en un parque de Londres delante de su hijo de dos años. Desde momento decide intentar proteger a su hijo de dos años, el cual es el único testigo del crimen, ante los errores que surgen en la investigación que sabe que pueden poner en peligro su vida.

La serie El testigo ha sido creada por Rob Williams que también la dirige junto a Alex Winckler. Esta emocionante ficción está protagonizada por los actores Jordan Bolger, Max Fincham y Neil Maskell. Además de esta serie en Netflix se puede ver el documental El asesinato de Rachel Nickel dirigido por Lucy Bowden que se puede ver en Netflix también cuenta lo que pasó en este caso, pero lo hace a partir de documentos, imágenes y entrevistas con los que podían aportar información sobre el crimen de Rachel.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix El testigo?

Esta historia comienza en Londres en julio de 1992 cuando Rachel Nickell acude a un parque en Wimbledon Common, al suroeste de Londres, con su hijo Alex de solo dos años. Lo que parecía una mañana tranquila se convierte de repente en una tragedia ya que un desconocido ataca a Rachel y al final muere por las heridas que le suponen las 49 puñaladas que le asesta.

André Hanscombe, la pareja de Rachel, se da cuenta de que su hijo es el único testigo del asesinato y decide proteger a su hijo de la presión mediática y policial. Los medios de comunicación se vuelcan en este caso y recuperar su rutina se convierte en una misión imposible para Andre. Tras los numerosos errores de la investigación policial, decide marcharse con su hijo a un lugar recóndito en el que nadie les pueda encontrar.

La policía siguió cometiendo más errores y la investigación se prolongó durante años. Al no encontrar al asesino éste siguió actuando y esto afectó a otras personas inocentes. Este caso está basado un hecho real que conmocionó al Reino Unido entero a finales de los años 90. Según la sinopsis oficial de la plataforma de streaming Netflix: «La pareja de la asesinada intenta proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores. Basada en hechos reales».

El reparto de esta serie dramática

El protagonista de la serie El testigo es el actor Jordan Bolger que da vida a André Hanscombe, el padre del niño y la pareja de Rachel. Jahsaiah Williams interpreta el papel de Alex cuando tiene dos años y el actor Max Fincham cuando ya ha crecido y se ha convertido en un adulto.

También en el reparto de esta serie dramática están los actores Eleanor Williams que interpreta el papel de Rachel Nickel, la madre asesinada en un parque de Londres, Kerry Godliman el de June, Neil Maskell el de DI Keith Pedde, Kevin Eldon el del inspector Mick Wickerson, Mark Stanley el del detective Ivan Agnew, Jon Pointing el de DC Nick Sparshatt, James Dryden el del detective Paul Miller, James Bradshaw el del inspector jefe Tony Nash, Claire Rushbrook el del doctor Jean Harris-Hendriks, Paul Chahidi el profesor del Paul Britton, Jack Shalloo el de Pearse, Oliver Devoti el del detective Jackaman y Tom Ashley el de Philip Tandy, entre otros.

La serie El testigo se centra en el drama de este padre y este hijo de solo dos años que tienen que cambiar toda su vida para intentar proteger su vida tras el asesinato de su pareja y su madre respectivamente. Al convertirse en el único testigo del crimen Alex, aunque solo tienen dos años, puede reconocer al asesino e intentar matarle. Los espectadores empatizan totalmente con este drama humano y el ritmo de esta ficción y saber que está basada en hechos reales hace que este thriller psicológico resulte interesante desde el primer episodio.

Además de esta serie en el catálogo de Netflix se pueden encontrar otras similares que seguro pueden resultar interesantes después de ver El testigo como la española El caso Asunta que está disponible en Netflix, Mare of Easttown en Max o Tú también lo harías en Disney+, entre otras.