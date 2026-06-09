La serie de Netflix basada en hechos reales que te va a dejar helado: la historia es desgarradora

El pasado jueves se estrenó en Netflix la serie El testigo (The Witness) y se está convirtiendo en una sorpresa en la plataforma de streaming. En menos de una semana esta serie se ha colocado en el número 1 del Top 10 de Netflix. Una serie basada en hechos reales que cuenta la historia un hombre llamado André que trata de proteger al pequeño Alex, su hijo de solo dos años, el cual ha sido el único testigo ocular del asesinato de su esposa, Rachel Nickell. Un caso que sobrecogió a la sociedad británica por la situación en la que quedó este niño que era el único testigo ocular del crimen y por la complicada investigación que tuvo lugar y que también llevó a grandes errores que pudieron poner en peligro la vida de este pequeño.

La serie El testigo consta de solo 3 episodios de unos 50 minutos cada uno y ha sido dirigida por Rob Williams, que es también el creador y el guionista y Alex Winckler. Además, ha contado como L productores ejecutivos con el propio Rob Williams, Sarah Brown y John Yorke. Sobre el caso real que ha inspirado esta serie, hay que recordar que Rachel Nickell fue asesinada en Wimbledon Common (Londres) el 15 de julio de 1992. Esta mujer paseaba junto a su hijo de dos años cuando un hombre la asaltó y la apuñaló hasta en 49 ocasiones. Rachel Nickell falleció en ese momento y desde ese momento comenzó una complicada investigación policial y una lenta administración de justicia.

¿Qué ocurre en la serie de Netflix El testigo?

Esta serie, como hemos comentado, reconstruye el asesinato de Rachel Nickell, una madre que es atacada cuando caminaba por Wimbledon Common con su hijo de dos años. Éste se convierte en el único testigo y lo pone en el foco de los asesinos. André, el padre del niño, intentará protegerlo de los asesinos, la investigación policial y del acoso de los medios de comunicación. La serie se centra en el drama familiar y cómo el padre intenta proteger a su hijo de todo lo que está ocurriendo.

Según la sinopsis oficial de Netflix, esta serie «retrata cómo Alex y André Hanscombe afrontan el devastador impacto de un acto brutal de violencia. Cuando asesinaron a Rachel Nickell en Wimbledon Common en 1992, André, de la noche a la mañana, quedó solo para criar al hijo de ambos. Poniendo su profundo dolor a un costado, hizo que Alex, el único testigo ocular del ataque, ocupara el centro de su mundo. En medio del inescrupuloso furor mediático y la urgencia de una investigación policial cada vez más desesperada, su única preocupación pasó a ser el bienestar del niño traumatizado. Esta es la historia de cómo un padre y un hijo transitaron las consecuencias de una tragedia inimaginable y cómo, después de tanta oscuridad, sus vidas se volvieron a iluminar”.

Según los hechos reales la policía centró su atención en un hombre llamado Colin Stagg, basándose en perfiles psicológicos pero sin pruebas reales. El problema fue que el asesino real seguía libro y hasta 2008, gracias a unas pruebas de ADN, no se pudo relacionar este asesinato con Robert Napper, un agresor sexual en serie ya condenado por otros asesinatos. Al final Napper realizó una declaración de culpabilidad por homicidio involuntario y fue internado en el hospital psiquiátrico de alta seguridad de Broadmoor Hospital. Alex y su padre vivieron años con el miedo de que el asesino les descubriera y les atacase.

El reparto de esta serie basada en hechos reaes

Los protagonistas de la serie El testigo son los actores Jordan Bolger que interpreta el papel de André Hanscombe, el agobiado padre, y Jahsaiah Williams a Alex, el niño de dos años que es el único testigo del asesinato. El actor Max Fincham da vida a Alex Hanscombe cuando ha crecido.

También en el reparto de la serie El testigo están los actores Eleanor Williams como Rachel Nickel, la madre del niño que es asesinado, Kerry Godliman como June, Neil Maskell como DI Keith Pedde, Kevin Eldon como el inspector Mick Wickerson, Mark Stanley como el detective Ivan Agnew, Jon Pointing como DC Nick Sparshatt, James Dryden como el detective Paul Miller, James Bradshaw como el inspector jefe Tony Nash, Claire Rushbrook como el doctor Jean Harris-Hendriks, Paul Chahidi como el profesor Paul Britton, Jack Shalloo como Pearse, Oliver Devoti como el detective Jackaman y Tom Ashley como Philip Tandy, entre otros.

También en la plataforma Netflix se puede encontrar el documental El asesinato de Rachel Nickel sobre este mismo caso real y está basada en archivos y entrevistas con algunos de los que vivieron este terrible crimen que se convirtió en uno de los más mediáticos de los últimos años.