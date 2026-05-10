Hoy en streaming: la película que recaudó 137 millones de dólares dirigida por el maestro dirigida por el maestro del misterio y el terror

Si hay una película que es considerada para muchas la mejor de terror de la historia del cine, esa es El Resplandor (The Shining). Una aterradora cinta de 1980 que adapta la novela homónima del escritor Stephen King que fue publicada en 1977, aunque hay que tener en cuenta que mantienen grandes diferencias. La película dirigida por Stanley Kubrick cuenta la historia de Jack Torrance, un padre llega con su mujer y su hijo de siete años al hotel Overlook de Colorado para trabajar como encargado del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, un momento del año en el que está cerrado y al que es difícil acceder porque permanece aislado por la nieve. Jack ha aceptado el trabajo porque quiere encontrar un entorno tranquilo para escribir su novela, pero todo se complica porque comienza a sufrir diversos trastornos de personalidad. El Resplandor es una película que no te puedes perder si lo tuyo son las cintas de terror.

La película El Resplandor no tuvo cuando estrenó el beneplácito de la crítica, pero con los años se ha convertido en una cinta de culto. El guion de Stanley Kubrick, Stephen King y Diane Johnson mantiene al espectador pegado a la pantalla durante las más de dos horas que dura la película. La interpretación de los actores Jack Nicholson y Shelley Duvall son simplemente extraordinarias y esta cinta destaca los efectos especiales y la banda sonora. Entre las curiosidades del rodaje se cuenta que debido al perfeccionismo de Kubrick que repetía constantemente las tomas, este duró 14 meses de mayo de 1978 a julio de 1979. El Resplandor se puede encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming HBO Max.

¿Qué ocurre en la película El Resplandor?

El protagonista de esta película es Jack Torrance, papel que borda el actor Jack Nicholson, el que como hemos comentado ya, llega con su mujer y su hijo de siete años a un hotel de Colorado para ocuparse de su mantenimiento durante el invierno. Nada más llegar Stuart Ullman, el encargado, le comenta que el que Charles Grady, la persona que ocupó su puesto antes que él, tras estar una temporada aislado en el hotel comenzó a desvariar y asesinó a hachazos a su mujer y a sus dos hijas. Lo que no sabe Jack es que el hotel está construido sobre un antiguo cementerio de los nativos americanos.

Mientras que Jack escribe su libro, su mujer y su hijo van conociendo poco a poco todas las estancias y rincones del hotel. Danny, el hijo de Jack, aunque solo cuenta con 7 años comienza a tener poderes extrasensoriales y empieza a tener visiones cada vez más terroríficas sobre las hijas fallecidas de Charles Grady. Además, comienza a obsesionarse con la habitación 237, ya que el jefe de cocina, Dick Hallorann, le ha comentado que tenga cuidado con esa estancia. Tras llevar un tiempo también aislado escribiendo poco a poco Jack Torrance comienza a mostrar un comportamiento extraño y el hotel se convierte en todo un peligro para la familia.

Un reparto de lujo

Los protagonistas de esta película son los actores Jack Nicholson que da vida al desequilibrado Jack Torrance y Shelley Duvall a Wendy Torrance, la vulnerable mujer de Jack. Al actor Jack Nicholson le hemos visto además de esta terrorífica cinta en Alguien voló sobre el nido del cuco (1975), La fuerza del cariño (1983) de James L. Brooks y en 1998 y Mejor… imposible (1997). El actor Danny Lloyd interpreta el papel de su hijo Danny Torrance, el niño de 7 años que tiene visiones paranormales y que tiene un papel fundamental en esta cinta.

También en el reparto están los actores Scatman Crothers como Dick Hallorann, Barry Nelson como Stuart Ullman, Philip Stone como Delbert Grady y Joe Turkel como Lloyd el barman. Además, participan otros actores que tienen papeles secundarios como Tony Burton que da vida a Larry Durkin), Ann Jackson a la doctora, Lia Beldam a la joven de la bañera, Barry Dennen a Watson, David Baxt y Manning Redwood a los policías, Lisa y Louise Burns a las extrañas gemelas, Robin Pappas a la enfermera y Alison Coleridge a la secretaria, entre otros.

La película El Resplandor es una de esas joyas de la historia del cine de terror que no os podéis perder si todavía no la habéis visto. El rostro enloquecido de Jack Nicholson o la visión de las gemelas son difíciles de olvidar. Una cinta que encumbró al actor tras Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) y que ahora se puede encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming HBO Max.