Hoy en Netflix: la serie de 8 episodios que narra la historia de un padre encarcelado por la muerte de su hijo y que ya es lo más visto en España

Una de las series que ya está triunfando este verano en Netflix es Te encontraré (I Will Find You). Una miniserie de drama y suspense que está basada en otra novela de Harlan Coben publicada en 2023. Como ya hemos visto en otras adaptaciones de la novelas de este escritor que también se pueden ver en esta plataforma de streaming como El inocente, No hables con extraños, En fuga, Engaños, Quédate a mi lado o Safe, seguro que nos sorprende por los increíbles giros de la trama y su inesperado final. Te encontraré cuenta la historia de David Burroughs, un padre que es encarcelado injustamente por el asesinato de su hijo, Matthew. Cinco años después, David recibe información de la hermana de su exesposa, Rachel, de que Matthew podría seguir vivo y decide escaparse para rescatarle. La serie Te encontraré es una buena opción para los que disfrutan con las ficciones basadas en novelas de Harlan Coben y los que quieran hacer un maratón de fin de semana este verano.

La impactante miniserie Te encontraré cuenta con solo 8 episodios de una duración de aproximadamente 45 minutos. Los directores de esta serie de suspense son Brad Anderson, Adam Davidson, Maggie Kiley, Maja Vrvilo y uno de los productores ejecutivos es el propio escritor Harlan Coben. También el escritor se encarga de adaptar su novela junto al showrunner Robert Hull, responsable de series como Quantum Leap o Alcatraz. Uno de los puntos fuertes de la miniserie es el interpretación de sus protagonistas los actores Sam Worthington, Britt Lower Milo Ventimiglia y Erin Richards.

¿De qué trata la serie Te encontraré de Netflix?

El protagonista de esta serie es un hombre llamado David Burroughs, papel que interpreta el actor Sam Worthington, que trabajaba como profesor de derecho y es condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo. David se encuentra encarcelado injustamente cuando cinco años después, David recibe información de la hermana de su exesposa Rachel de que Matthew podría seguir vivo. Esta información son una serie de pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo.

David Burroughs decide escaparse de prisión para rescatar a su hijo tras descubrir, como hemos comentado, pruebas de que podría seguir vivo y el FBI toma el control del caso. David se une a Rachel para buscar un testigo que le ayude a encontrar a su hijo. David escapa de la custodia federal y viaja a Boston para encontrar a su hijo. ¿Quién ha ocultado a su hijo durante todos estos años? Una incógnita que obligará a Sam a arriesgarlo todo para encontrarle y rescatarle con vida.

El reparto de esta serie de suspense

El actor Sam Worthington, al que hemos visto en Avatar, interpreta el papel de David Burroughs, que cumple está cumpliendo perpetua en la cárcel por el asesinato de su hijo. Además tienen un papel de peso en Te encontraré los actores Lower, al que hemos visto en el drama Separación de Apple TV, que da vida al personaje de Rachel Mills, la excuñada de David y antigua reportera galardonada del Boston Globe, que ahora da clases en Quincy College., Milo Ventimiglia (This is Us, Las chicas Gilmore, Héroes) como Hayden Payne, un millonario filántropo que es el exnovio de Rachel con el que sigue manteniendo su amistad Sam desde la cárcel y Erin Richards interpreta a Cheryl Dreason, la exesposa de David que es una brillante cirujana pediátrica.

También en el reparto están los actores Jonathan Tucker como Adam Mackenzie, un sargento de la policía de Boston y el mejor amigo de David, Peter Outerbridge a Philip Mackenzie, el alcaide de la Penitenciaría de Briggs y el padre de Adam, Madeleine Stowe a Gertrude Payne, una rica y misteriosa heredera, Hugh Thompson a Lenny Burroughs, un ex detective de la policía de Boston, Logan Browning a Sarah Greer, la hija de Max y agente especial de la división de la Fuerza de Tarea de Fugitivos del FBI en Boston y Chi McBride a Max Williams, el padre de Sarah y un veterano agente especial y líder del Grupo de Trabajo de Fugitivos del FBI en Boston, entre otros.

La serie Te encontraré ya se ha posicionado en el Top10 de las más vistas de Netflix de esta semana y sorprende por sus increíbles giros y las trampas que va dejando la trama para el espectador en cada uno de los episodios. Como en muchas de las producciones basadas en novelas de Harlan Coben al final todo es una conspiración donde casi nadie es quien parece ser. El final, como os podéis imaginar, es de lo más sorprendente y, según están comentando los usuarios de Netflix en las redes sociales, no deja a ningún espectador indiferente.