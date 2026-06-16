El Gobierno cambia la Ley para evitar la quiebra de RTVE por su deuda millonaria con Hacienda

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes con carácter preventivo y por decreto una modificación de la Ley de la Corporación RTVE. El objetivo es evitar que el Ente Público que preside José Pablo López tenga que asumir la deuda de 940 millones de euros por impagos en el IVA que arrastra desde el año 2015 y que está actualmente pendiente de una resolución judicial. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el pago de esa deuda supondría la quiebra total de Radiotelevisión Española.

El quebranto económico para RTVE de la deuda que mantiene con Hacienda por el conflicto del IVA, que todavía está pendiente de sentencia, ascendió a cierre de 2025 a 940 millones de euros, 120 millones más que en 2024. Es el cálculo que hizo el auditor de la cadena pública, y que la dirección de RTVE se negó a provisionar en las cuentas como obliga el Instituto de Contabilidad (ICAC), organismo dependiente de Economía y que es la autoridad en el ámbito contable.

Ante esta deuda, que supondría el quiebre de TVE en caso de que la sentencia obligue a su pago, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha adelantado y, en una estrategia sin precedentes, ha aprobado hoy martes 16 de junio una modificación de la Ley de la Corporación RTVE.

Según una nota de prensa publicada por Hacienda tras el Consejo de Ministros donde se ha tomado la decisión de cambiar la Ley: «Es obligación del Estado asegurar una financiación suficiente del servicio público cuya prestación se encomienda por ley a CRTVE, siendo el equilibrio económico-financiero de ésta una condición necesaria para su adecuada prestación».

Esto quiere decir que los impuestos del IVA serán incluidos en la retribución que recibe la corporación pública de la que dependen RTVE y RNE por el servicio público que presta.