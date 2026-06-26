Estrenos de la cartelera: ‘Supergirl’ se enfrenta a ‘Obsession’, el último gran fenómeno del cine de terror

Como cada viernes, la cartelera de estrenos se nutre con algunas de las novedades fílmicas más esperadas. La semana pasada, Toy Story 5 hizo acto de presencia y, en esta ocasión, el turno le toca a la primera película de superhéroes del verano. Porque aunque todavía quede un mes para la llegada de Spider-Man: Brand New Day, los estrenos de hoy aparecen liderados por Supergirl. El spin-off de la prima de Superman intentará hacer frente a Obsession, el último fenómeno del terror. Pero, ¿tiene alguna posibilidad real la cinta de Inde Navarrete de frenar el reclamo del cine de DC?

La principal ventaja del relato de terror de Curry Baker reside en unas expectativas ya cumplidas. Con un presupuesto de unos 700.000 dólares, la historia del sello independiente Focus Features ya lleva cosechados más de 300 millones de dólares en la taquilla internacional. Es, con diferencia, el largometraje más rentable del 2026 frente a una supreproducción que ronda una partida presupuestaria de entre los 150 y 200 millones. Por tanto, Supergirl necesita un mínimo de 550 millones en el box office para comenzar a ser un producto rentable en el patio de butacas.

‘Supergirl’ vs. ‘Obsession’

Protagonizada por Milly Alcock, Supergirl adapta la línea de cómics de Tom King a través de la mirada del cineasta Craig Gillespie, responsable entre otras de Yo, Tonya y Golpe a Wall Street. La trama nos presenta a la superheroina vagando por el espacio, todavía traumatizada por la extinción de los suyos en la desaparición del planeta Kripton. Hasta que un buen día, una joven alienígena se cruza en su camino, iniciando ambas un camino interplanetario repleto de venganza.

Obsession es un guion completamente original que, como Backrooms, ha roto todo tipo de récords. Demostrando una vez más cómo el terror está en un momento de plenitud creativa increíble. La sinopsis parte del anhelo romántico de un joven que suspira por su amor platónico de toda la vida. Sin embargo, el deseo se convierte en un inesperado hechizo y después, en una pesadilla sin retorno.

Otros estrenos interesantes

‘Viaje al país de los blancos’

Partiendo de la historia real de Ousman Umar, un joven ghanés que abandona su aldea atraído por el «país de los blancos», un lugar lejano por el que atravesará un camino repleto de obstáculos hasta llegar a Barcelona, descubriendo que la vida allí no es como imaginaba.

‘Letras robadas’

El irlandés John Carney , responsable de Begin Again (2013) y Sing Street (2016), nos trae otra comedia dramática sobre el mundo de la música. Letras robadas nos presenta a Rick, un cantante de bodas venido a menos y Danny, una estrella de una ‘boy band’ en decadencia. Juntos forjan una amistad inesperada y crean una canción exitosa que dividirá su recién entablada hermandad.

‘Jackass: Lo mejor para el final’

En una industria audiovisual dominada por la nostalgia y las secuelas tardías, Johnny Knoxville y su grupo de amigos descerebrados regresan a la gran pantalla para una última aventura. Son más mayores y están para el arrastre, pero su espíritu gamberro permanece intacto.

‘Pálida luz en las colinas’

Adaptando la novela de Kazuo Ishiguro, Kei Ishikawa nos narra la historia de Etsuko y su hija Nikki, quienes rememoran los recuerdos de la madre durante su juventud en Nagasaki.

¿Triunfará ‘Supergirl’ en la taquilla?

El reclamo del género está bajo mínimos y el holgado presupuesto de Supergirl no vaticina un taquillazo a la altura de otras cintas de superhéroes. Por si fuera poco, el trabajo de Gillespie tiene poco tiempo para arrastrar a la audiencia a las salas. En una semana llega Minions & Monsters, en dos el live action de Vaiana y en tres, La Odisea de Christopher Nolan.