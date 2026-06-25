El año que cambió la ciencia ficción: cinco clásicos legendarios se estrenaron hace 44 años, dos de ellos el mismo día

Cualquier cinéfilo de bien sabe que los 70 fue la década más prodigiosa del séptimo arte. No obstante, eso no quita que cada generación tuviese sus pequeñas obras maestras o géneros predilectos. Los años 40 y 50 estuvieron dominados por el western, mientras que los 60 concurrieron en grandes epopeyas como Ben-Hur (1959), Lawrence de Arabia (1962) o Cleopatra (1963). Pero hoy queremos hablar de un año concreto. Un periodo de 12 meses que cambió para siempre la historia de la ciencia ficción en el séptimo arte con cinco clásicos legendarios que cualquier amante del celuloide debería haber visto ya: 1982, la fecha donde la ciencia ficción dio un salto creativo exponencial.

1982, un año clave para la ciencia ficción

‘E.T. el extraterrestre’

Fue la cinta más taquillera de 1982. Steven Spielberg volvió a demostrar por qué siempre se le ha conocido por el sobrenombre de rey Midas de Hollywood y, por el camino, logró acercar la ciencia ficción al registro de cine familiar. En su momento, cosechó 792 millones de dólares en todo el mundo.

Aunque el mérito y reconocimiento de esta historia de amistad no se queda ahí. Desde su estreno, no son pocos los largometrajes que han intentado–la mayoría sin éxito–replicar la fórmula de una historia que ha trascendido a la cultura popular hasta quedar grabada en el imaginario colectivo.

‘Star Trek II. La ira de Khan’

Sí, quizás es un producto de nicho, pero resulta imposible hablar de la ciencia ficción sin poner en valor la franquicia creada por Gene Roddenberry. Estrenada también en 1982, esta secuela fue un éxito comercial y crítico que salvó por completo el futuro de la propiedad intelectual, siendo considerada por los fans como la mejor película de la saga.

‘La cosa’ y ‘Blade Runner’, estrenadas el mismo día

Por si no fuese casualidad que todas estas imponentes producciones viesen la luz el mismo año, La cosa y Blade Runner tuvieron además la coincidencia de compartir la misma ventana de exhibición. No contentas con ser dos referencias del mismo género, ambas se la pegaron en la taquilla de una forma estrepitosa.

El título de John Carpenter recaudó apenas 19,6 millones y por su parte, la adaptación de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? sólo aunó 41,8 millones en el box office internacional. Sin embargo, hoy en día son dos clásicos de culto que hay que ver al menos una vez en la vida.

‘Tron’

Algunas películas no son únicamente pioneras a nivel narrativo, sino que su existencia es clave para el desarrollo técnico de todo un género en plena expansión. Tron fue la primera cinta en hacer un uso masivo de los efectos visuales generados por ordenador (CGI), combinando por primera vez dichas herramientas con las técnicas de imagen real.

Las sucesivas secuelas no han sabido resucitar el espíritu de la obra original. En cambio, el trabajo de Steven Lisberger es una referencia artística incuestionable para estudios posteriores como Pixar. De hecho, su CEO John Lasseter ha llegado a decir que «sin Tron, Toy Story no habría existido».