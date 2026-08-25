Cine

¿Eres fan de Natalie Portman? Demuéstralo con este test sobre su carrera

Una de las mayores estrellas del Hollywood actual

Natalie Portman
La carrera de Natalie Portman (IA).

Natalie Portman está en el centro de la polémica después de que ha servido de inspiración para crear a la protagonista de Life of M, la última novela de la escritora Rachel Cusk, que también es conocida de la actriz.Escándalos aparte, Portman es una de las mayores estrellas del Hollywood actual y cuenta con millones de fans por todo el mundo. ¿Eres uno de ellos? Demuéstralo contestando a estas diez preguntas sobre su carrera.

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