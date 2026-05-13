David Bisbal se rompe en ‘El Hormiguero’ al hablar de su padre: «Cada mañana aparece en mi corazón»

Este miércoles 13 de mayo, David Bisbal ha sido el invitado central de El Hormiguero en Antena 3. El cantante que nos ha sorprendido con una versión jazz del clásico Vivir así es morir de amor ha transformado su registro pop en un tributo íntimo a Camilo Sesto. Se trata del primer avance de un álbum de covers que explora baladas que todos conocemos. El almeriense ha detallado ante Pablo Motos cómo ha querido comenzar esta faceta de crooner después de asentarse en España para acompañar a su padre en sus últimos días y estar al lado de su hermano, que sufrió un terrible accidente del que se está recuperando.

Bisbal rompe a llorar

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a Bisbal por su padre, fallecido recientemente, y el cantante no ha podido evitar emocionarse al recordarle. “Mi padre siempre estaba sonriendo, todo el mundo lo quería, era un hombre buenísimo”, ha señalado con cariño.

Bisbal ha destacado la influencia que tuvo en su vida: “Fue boxeador profesional, me caló muy fuerte su manera de ser y traté de seguir sus pasos”. Además, ha compartido cómo mantiene vivo su recuerdo: “Lo recuerdo cantando y sonriendo y es imposible quedarse con un momento”.

“Antes me acordaba de él una vez a la semana, pero desde que se fue, cada mañana aparece en mi corazón y en mi mente. Es muy fuerte», ha confesado, asegurando que siente su presencia: “Esa sensación de que están contigo es muy fuerte y es real”, ha concluido en uno de los momentos más emotivos de la noche.

«Cada mañana aparece en mi corazón y en mi mente», @davidbisbal recuerda a su padre #BisbalEH pic.twitter.com/ZqqfWv8QsK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 13, 2026

Pablo Motos se emociona

Motos se ha emocionado ante la confesión de su invitado y ha recordado en el directo de El Hormiguero su propia historia: «Yo he perdido a mi padre y a mi madre. Ahora yo tengo mi fuerza y la de mi padre y mi sonrisa y la de mi madre. Me gusta recordarles en momentos alegres porque me ayuda mucho a saber cómo eran».