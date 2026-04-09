El creador de ‘Mi reno de peluche’ regresa con otro drama oscuro: no te puedes perder el primer tráiler

Han pasado ya dos años desde el éxito viral de Mi reno de peluche y ahora, en pocos días, su creador Richard Gadd va a estrenar su siguiente thriller oscuro: Half Man. Aquella historia basada en hechos reales no sólo rompió todos los récords de audiencia en Netflix, sino que por el camino logró aunar cuatro Premios Emmy y dos Globos de Oro. Producida en esta ocasión por la BBC y distribuida por HBO Max, Gadd volverá a escribir y protagonizar este segundo proyecto televisivo que indagará en las relaciones tóxicas y la masculinidad.

Al lado de Gadd, encontramos al recién fichado por los Peaky Blinders, Jamie Bell. Ambos dan vida a dos hermanos distanciados que son completamente diferentes. Niall (Bell) es apacible y tímido, mientras que Ruben (Gadd) es arrogante y carismático, aparte de tener antecedentes penales y todo un historial violento en sus antecedentes. Acompañándoles en el reparto tendremos a Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Calum Manchip y Kate Robson-Stuart, entre otros. Pero ¿de qué trata Half Man?

Tráiler de ‘Half Man’

A diferencia de Mi reno de peluche, la cual contenía tintes autobiográficos del propio Gadd, Half Man no se inspirará en una historia real. No obstante, sí que explora igualmente la conexión entre el abuso y la identidad. Aunque en este caso sea algo completamente ficticio. Cabe recordar que la anterior serie todavía tiene pendiente un litigio por la demanda contra Netflix por parte de la mujer que afirma ser la inspiración real de la serie.

El tráiler publicado hace algunas horas nos muestra la relación de los dos hermanastros, presentando el discurso de Ruben en la boda de Niall y rememorando cómo se conocieron cuando era unos adolescentes criados por sus dos madres y sus vaivenes durante años, entremezclando tanto la confianza y el amor incondicional de la familia con esa parte autodestructiva que renace en ambos cuando están juntos.

Ahora somos una familia. Richard Gadd, creador de “Mi Reno de Peluche” y ganador de un premio Emmy, protagoniza junto a Jamie Bell la nueva miniserie #HalfMan, que se estrenará el 24 de abril en HBO Max. pic.twitter.com/0AFjyAXS04 — HBO Max España (@StreamMaxES) April 7, 2026

Rodada en Glasgow, Escocia, la miniserie tendrá seis episodios que reconstruirán toda esa relación bajo un enclave de drama oscuro. El propio Gadd ha descrito la dinámica entre los protagonistas como una «amistad de décadas mutuamente destructiva».

Antes del triunfo de Mi reno de peluche, Gadd fue un actor recurrente en series como Tripped, Against the Law, Code 404 y Bodas de infarto e hizo sus primeros trabajos de guion colaborando en la escritura de Sex Education. En la dirección de los capítulos de Half Man están Alexandra Brodski y Eshref Reyboruck.

Además de aparecer en la secuela de la serie de Peaky Blinders, Bell aparecerá en 2026 en otros dos largometrajes; la alemana Rosebush Pruning y la próxima cinta de Paul Greengrass, The Uprising.

¿Cuándo se estrena?

El primer episodio de Half Man llegará a HBO Max el próximo 23 de abril. Después, tendremos un capítulo semanal hasta la despedida de la miniserie, programada para finales de mayo.