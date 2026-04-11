¿Cómo se creó ‘Kill Bill’? La primera idea fue de Uma Thurman, pero Tarantino «nació para dirigirla»

Hace 13 años, la idea original de Kill Bill llegó a los cines y este fin de semana, las salas de cine españolas han sido presenciado su regreso tal y como Quentin Tarantino la concibió: una proyección de cuatro horas sin interrupciones, en vez de la división en formato de dilogía que todos conocemos. Pero ¿cómo nació realmente la historia de la Novia? ¿por qué se tomó la decisión de partir la trama de venganza en dos partes? ¿qué novedades presenta esta proyección titulada Kill Bill: The Whole Bloody Affair?

A pesar de cómo la mayoría de sus cintas, menos Jackie Brown (1997), son guiones originales. La idea de Kill Bill no nació por ciencia infusa de la mente de Tarantino. Sí, el oscarizado director es un declarado amante de las películas de artes marciales, pero el germen de todo tiene que ver con la actriz Uma Thurman y el contexto del rodaje de Pulp Fiction (1994).

La idea de Kill Bill: una imagen pensada por Uma Thurman

Tarantino ha explicado varias veces que la idea de Kill Bill no hubiese surgido sin la inspiración de Uma Thurman. No obstante, nunca está de más recordar parte de la autoría a la nominada al Oscar. En los propios extras de la copa física de la primera cinta, el cineasta cuenta cómo el punto de partida del origen del guion del largometraje surgió de un intercambio de ideas con la que sería la futura protagonista del filme.

Así, el realizador y la intérprete comenzaron a hablar sobre qué películas les gustaría rodar juntos y en una de esas conversaciones, Thurman explicó que tenía una imagen principal de una historia que comenzaría con una mujer «golpeada, ensangrentada y vestida de novia».

De hecho, la idea base de Kill Bill se comenta en el propio diálogo de Pulp Fiction a través de la descripción de un piloto de una serie de televisión que el personaje de Mia Wallace (Thurman) le cuenta al de Vincent Vega (John Travolta). Tarantino siempre ha asegurado que Kill Bill 1 y 2 representa su ADN fílmico y que realmente nació para dirigir esta historia.

¿Por qué se dividió en dos partes?

La duración final de la película iba a ser de tres horas y media y como el productor Harvey Weinstein presionó para recortarla, Tarantino evitó el mal mayor: dividió la cinta en dos.

Del mismo modo, los estudios temían que una película de cuatro horas terminase siendo un desastre comercial al limitar el numero de pases diarios. Como ventaja inesperada, la división permitió que la trama mantuviese su esencia, pero que cada parte vibrase con una identidad diferente. La primera es una cinta de artes marciales, mientas que la secuela se siente como una especie de western con diálogos pausados y un mayor enfoque dramático.

¿Qué podemos esperar de ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’?

The Whole Bloody Affair es la versión íntegra de la cinta, manteniendo un ininterrumpido salto entre partes como si fuese un capítulo más integrado en la historia. Entre los cambios sutiles, la pelea de los 88 maniacos vuelve a ser en color y se elimina el cliffhanger que sucede al final del primer largometraje.

Este montaje podrá disfrutarse en copias de 70mm en cines de Madrid y Zaragoza y de 35mm en varias localizaciones de España. Una oportunidad única para que todos los amantes de Kill Bill sean testigos de la proyección tal y como Tarantino la imaginó por primera vez.