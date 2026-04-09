Cannes 2026: 3 películas que podrían no ponérselo nada fácil al cine español

Este jueves, 9 de abril, la enumeración de la lista oficial de Cannes 2026 ha supuesto un hito sin precedentes para el cine español. Porque nunca antes en la historia, tres largometrajes nacionales habían competido a la vez por la Palma de Oro: Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo. Ganar la Palma de Oro del certamen de la Croisette es todo un honor que hasta hoy, sólo ha logrado la Viridiana de Luis Buñuel en 1961. Pero tras la victoria en el Premio del Jurado de Sirat en la pasada edición y con esta amplia representación, las posibilidades de conquistar la cima del celuloide europeo autoral nunca habían sido tan altas para el séptimo arte patrio. Para conocer los resultados deberemos esperar a la gala de clausura, programada para el 23 de mayo. No obstante ¿cuáles son las tres películas rivales que pueden amenazar el éxito audiovisual de nuestro país?

Cannes 2026: 3 rivales muy serias para el cine español

1-‘Hope’

En esta Cannes 2026, el cine español está francamente bien representado. Pero teniendo en cuenta que junto a los Oscar, Cannes es la competencia más prestigiosa de la industria cinematográfica, las obras postuladas confeccionan lo mejor de lo mejor de la disciplina. Una década después de El extraño, el surcoreano Na Hong-jin regresa a la dirección con un thriller de ciencia ficción de gran presupuesto. La trama se centra en un misterioso descubrimiento que coloca a un pueblo portuario en el centro de una lucha sin cuartel por la supervivencia.

A pesar de contar con un elenco mayoritariamente asiático, la cinta tiene como principales protagonistas a Michael Fassbender (12 años de esclavitud) y a Alicia Vikander (La chica danesa).

2-‘All of a Sudden’

Ryûsuke Hamaguchi ya se llevó el mejor guion en Cannes con Drive my car y ahora, el realizador nipón probará suerte con una historia de enfermedad y amistad que de seguro, volverá a conmovernos.

3-‘The Minotaur’

Responsable de la magnífica Leviatán (2014), el director ruso Andrey Zvyagintse vuelve con una producción francesa que según hemos podido sabemos por su descripción, se describe como «un potente drama que explora el colapso emocional y moral de un hombre de negocios bajo la presión de crisis personales y políticas».

Esto por supuesto, son sólo tres ejemplos. El nivel es tan alto que cualquiera de las 21 películas nominadas en la Competición Oficial podría alzarse con la Palma de Oro.

Lista completa de nominadas