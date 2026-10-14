Candela Peña desvela sus intimidades con Jordi Mollà: «Teníamos una sexualidad muy sana»

El actor Jordi Mollà ha acudido este martes 13 de octubre como invitado de la noche en La Revuelta. El catalán ha estado en el programa de David Broncano para presentar su nueva película, Leones en invierno.

«Siempre que he venido, me has dado mucha suerte», le ha asegurado el intérprete al presentador, que, además de hacer promoción de su nueva cinta, anunció que va a participar en el próximo proyecto que Woody Allen rodará en Madrid.

Mollà ha entrado en el Teatro Albéniz de Madrid alegando que estaba «muy nervioso» porque los actores suelen ser muy «tímidos».

Pero el catalán se ha relajado cuando ha entrado en el programa de TVE a Candela Peña, colaboradora habitual del espacio y buena amiga, desde hace mucho tiempo, del invitado.

Ambos han reconocido que se conocieron de jóvenes en ujna escuela de interpretación en Madrid. «Jordi hizo la escena de improvisación conmigo, me pasó una nota con varias direcciones y me dijo: Tienes muy buenas tetas, ve a estas productoras», ha dicho Peña.

Para sorpresa de todos los presentes, Pena confesó más intimidades con el invitado, como que la había visto ducharse desnuda cuando la visitaba en su casa: «Una vez me vio duchándome y me dijo: Tienes el vello del pubis larguísimo».

Ante esto, el actor de La buena estrella ha dicho: «A Candela le queda muy bien la toalla enrollada en la cabeza al salir de la ducha». Ante esta declaración, colaboradora de La Revuelta ha añadido: «Teníamos una sexualidad muy sana en aquel momento, éramos gentes libres, siempre respetuosas».

«Es la persona con la que me gustaría vivir, con una cocina central que haga de intersección entre las dos casas», ha alegado Candela Peña, que, aun así, ha confesado que le hubiera gustado casarse con Jordi Mollà: «Tenía que haber formado parte de mi familia».