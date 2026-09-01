Ana Rosa celebra con éxito de audiencia sus 5.000 programas en Telecinco: «Quién sabe cuántas mañanas quedan todavía»

El lunes 31 de agosto se estrenó la nueva temporada de El programa de Ana Rosa con especial desde Ceuta que conquistó a la audiencia, registrando un gran 13.7%, ganando así a su principal rival en las televisiones comerciales, ya que Espejo público en Antena 3 marcó 11.4% de cuota de pantalla. Con este éxito, Aba Rosa Quintana, al día siguiente, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a sus espectadores, ya que este martes se ha emitido su entrega 5.000 en Telecinco.

El cumpleaños de ‘El programa de AR’

Este martes 1 de septiembre, El programa de Ana Rosa ha cumplido 5.000 emisiones en la cadena principal de Mediaset, por lo que su presentadora ha querido hacer repaso desde que el espacio se estrenara en enero de 2005 y ha mandado un mensaje a la audiencia:

«Hay cifras que se pueden contar. Y hay cifras que se pueden sentir. Hoy estamos de cumpleaños, porque este programa cumple 5.000 mañanas. Miles de horas delante de una cámara, miles de historias, de entrevistas, de noticias, de risas y también de momentos difíciles. «Hay compañeros que estuvieron al principio, otros que se incorporaron por el camino y otros que se fueron para siempre y que guardamos en nuestra memoria. Tenemos compañeros que nacieron el mismo año en el que comenzó este programa. Han venido al mundo 65 bebés en este programa y ahora muchos de ellos están en la universidad».

La presentadora ha recordado el arranque del espacio allá en 2005: «Cuando empezó este programa, no existía WhatsApp, ni pantallas táctiles, no existía YouTube, no existía el iPhone, ni Twitter, ni Facebook. Juan Pablo II seguía siendo Papa, George Bush presidía los Estados Unidos, Zapatero acababa de llegar a La Moncloa y el tsunami del Índico acababa de arrasar Asia».

Y para finalizar, la comunicadora madrileña ha dicho: «5.000 programas son también 5.000 recuerdos de quienes estaban viendo la televisión mientras desayunaban, antes de ir a trabajar, mientras cuidaban de sus hijos, durante una enfermedad, en un momento feliz o simplemente mientras comenzaba un día cualquiera. Cumplir 5.000 programas no es solo haber durado. Después de 5.000, quién sabe cuántas mañanas quedan todavía por contar. Muchas gracias por acompañarnos».

Federico Jiménez Losantos se estrena en ‘AR’

Ese día, además, se estrenó en El programa de Ana Rosa Federico Jiménez Losantos con una sección propia en la que analiza la actualidad.

Como no podía ser de otra manera, el periodista ha charlado con Ana Rosa de la situación de Ceuta y, entre otras cosas, ha dicho: «España no tiene un problema con migrantes. No hay migrantes. No hay inmigrantes ni emigrantes. Ceuta no tiene una crisis con Marruecos, tiene una invasión del territorio español a la altura. Por supuesto, hay problemas de orden, de seguridad y de orden militar. No es un problema humanitario, eso es lo que quieren crear. Ceuta es una ciudad increíble, va a seguir siéndolo y hay que reconocer la realidad: es que nunca más se va a poder volver a la normalidad de la que se habla. Naturalmente, el problema no es lo que haga Marruecos, el problema es lo que hace Sánchez. Nos va a obligar a una situación de tensión Marruecos y un traidor en el Gobierno que la facilita para quedarse en el poder todo el tiempo que pueda».