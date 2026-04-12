Adiós a los Kennedy: todo lo que sabemos de la próxima temporada de la serie romántica que ha arrasado en Disney

En un 2026 repleto de estrenos tan importantes en la pequeña pantalla como las despedidas de The Boys y Euphoria, Love Story ha funcionado como una gran revelación para los espectadores. La narración cuenta uno de los tristes episodios en la leyenda maldita detrás de la figura de los Kennedy, contando a través de nueve episodios, el final desgarrador de la historia de amor de John F. Kennedy Jr. y Carolyne Bessette. Dos personajes a los que dieron vida magistralmente, Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon. Ahora y a pesar del cierre argumental evidente de este drama romántico, el formato de antología de la IP creada por Ryan Murphy y Connor Hines tendrá un seguimiento, centrándose en otra relación amorosa denostada por la presión de la fama y la exhausta exposición mediática.

Por supuesto, todavía es demasiado pronto para saber qué pareja seguirá al legado de los Kennedy en Disney Plus (fuera de España se emite en Hulu). Pero teniendo en cuenta el éxito de audiencia y cómo la serie ha trascendido y resucitado el interés general por este tipo de romances otrora, resulta evidente que en un futuro a medio largo plazo tendremos una Love Story 2, explorando otro relato en el que la tragedia, la intensidad y el fatalismo seguramente se den la mano. Entre otras cosas porque en el ecosistema del mundo de las series, Murphy es el auténtico rey de las antologías. Siendo el máximo responsable de American Horror Story, American Crime Story e incluso, la fallida American Sports Story. No obstante ¿quiénes podrían ser los nuevos protagonistas de la próxima temporada?

La trama de Love Story : John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette narra la relación entre las dos icónicas figuras, con un matrimonio que se convirtió en algo así como el equivalente de la realeza europea en Estados Unidos. La química entre ambos fue inmediata. No obstante, la presión y la exposición constante siempre amenazó al matrimonio, hasta su adiós definitivo tras el dramático accidente de avión en el que los dos fallecieron, junto a Lauren Bessette, la hermana mayor de Carolyn.

¿Después de los Kennedy, qué? Disney se frota las manos

Todavía no existe una confirmación oficial sobre cuál será la pareja que sustituirá el idilio del hijo del presidente Kennedy y Jackie Kennedy, pero en Disney Plus se frotan las manos con la cantidad enorme de celebridades famosas que tienen como núcleo temático, esos desenlaces dramáticos que elevan dicha relación al terreno y mito fundacional del romanticismo pop. La herencia trágica de las obras griegas o de narraciones posteriores como Romeo y Julieta, cuyo impacto cultural ha marcado nuestra forma de entender el drama en el mundo de las historias.

En unas declaraciones para Variety, el director Connor Hines explicó que quizás, Elizabeth Taylor y Richard Burton podrían ser la siguiente pareja central de Love Story 2, pues conforme asegura el realizador, ambos «tienen la intensidad adecuada».

Taylor y Burton: ¿la siguiente pareja?

Como ya hemos apuntado, no existe ninguna confirmación oficial de la próxima pareja que ocupará el rol protagónico de la segunda temporada de Love Story. Eso sí, la presencia de Taylor y Burton sería un filón perfecto para atraer todas las miradas de los suscriptores. Sobre todo, teniendo en cuenta que fueron una pareja que se separó, se volvió a casar y que se separarían de nuevo, en menos de un año. Un romance explosivo que garantizaría el seguimiento en alza de una serie que tiene todas las de convertirse en una marca recurrente y triunfal dentro del mundo de las plataformas.