El vestido de Zara que parece de Dolce & Gabbana y cuesta menos de 30 euros

La moda está hecha para diferentes gustos y queda claro. Mientras dejamos ir el invierno y empezamos a dar la bienvenida a la primavera con la llegada del calor, comenzamos a sumergirnos en la idea del cambio de armario, pero… ¿Estamos preparados para esta temporada? Queda claro que las tendencias se van transformando y nos tenemos que adaptar a ellas. Cuando buscamos nuevas prendas por internet, ahora mismo navegamos entre tejidos fluidos, cortes amplios y siluetas relajadas, todo dominado por colores neutros. Pero también hay lugar, aunque menor, para los estampados. Si quieres parecer Mónica Bellucci o Sofía Vergara enfundada en un traje de Dolce & Gabbana, necesitas tener en el radar este diseño de Zara.

La marca italiana se encuentra en pleno cambio y está en boca de todos, porque ha surgido un inesperado divorcio empresarial. Sí, has leído bien. Stefano Gabbana ha dado un paso atrás en su cargo como presidente de la afamada marca italiana y, según datos que se han conocido, esto fue comunicado en diciembre, con efecto inmediato el 1 de enero. Con ello, Alfonso Dolce, hermano de Domenico y actual consejero delegado de la firma. Un relevo de estructura para la marca que abrirá nuevas puertas. Eso sí, algo que nos ha quedado claro es que sus diseños, además de tener una fuerte identidad propia, es que sin fuente de inspiración para muchas marcas.

El vestido de leopardo perfecto de Zara

Zara no necesita ningún tipo de presentación y todas las temporadas nos ofrece una serie de diseños que se pueden parecer a alguno de nuestros anhelos de las marcas de lujo. También hay que admitir que tiene la fórmula perfecta para crear prendas que sean virales. Esta primavera lo hace con un vestido que tiene muchas opciones de convertirse en uno de los más vistos en redes sociales y en el street style: es ligero, su diseño es muy favorecedor y, lo más importante, cuesta menos de 30 euros. Hablamos de un vestido de tul con efecto corsetero y estampado animal, una combinación que resume varias de las tendencias clave de esta temporada. Una de esas piezas que, sin hacer demasiado ruido, termina colándose en el armario de muchas. Eso sí, cuidado al combinarlo.

Una de las claves de este diseño es su facilidad de uso. No es un vestido complicado ni pensado solo para ocasiones especiales. Al contrario, es de esas prendas que resuelven un look en segundos. El corte favorece, el tejido es cómodo y el estampado aporta personalidad sin ser excesivo. Esto lo convierte en una opción muy práctica para el día a día, algo que cada vez se valora más en moda. Además, encaja perfectamente en ese tipo de prendas todoterreno que se pueden adaptar a distintos planes sin cambiar demasiado el estilismo.

Un estilismo simple

Ahora toca pensar en cómo combinarlo. Ten mucho cuidado porque cuando los accesorios entran en juego, podemos encontrar dos resultados: elegante o excesivo. El calzado puede ser de dos tipos. Por un lado, conviene usar zapato de tacón (sandalia) si quieres ir a una cena más casual o una quedada con amigas. En cambio, si buscas usarlo para el día a día, pero de forma puntual, con una sandalia romana plana, la combinación es perfecta. En cuando anillos y collares, puedes usar oro, pero no en exceso y, sobre todo, evita la plata. Se aleja bastante de la cromática del tejido principal.

Este vestido de Zara es una de esas prendas que no necesitan demasiada presentación, ni combinación. Es sencillo, favorecedor y está alineado con varias de las tendencias más fuertes de la temporada. Y además, tiene un precio que lo hace aún más atractivo. Una opción clara para quienes buscan renovar el armario de primavera sin gastar demasiado.