Los pantalones de lunares están arrasando en Zara: no hay sevillana elegante que no los tenga

Esta temporada la moda apuesta por la ligereza y la comodidad, y los pantalones frescos se convierten en protagonistas indiscutibles del armario. Tejidos fluidos, cortes amplios y siluetas relajadas dominan las colecciones, ofreciendo opciones versátiles para el día a día. Los pantalones de lunares están arrasando en Zara.

Este diseño es total y capaces de aportar un aire divertido, elegante y atemporal a cualquier conjunto. Zara lo demuestra con dos diseños irresistibles que combinan funcionalidad y estilo, ideales para quienes buscan prendas cómodas, pero con personalidad. El pantalón culotte con lunares y cinturón destaca por su cintura elástica que se adapta cómodamente, acompañada de un cinturón trenzado que añade un toque artesanal, y el pantalón ancho con lunares presenta tiro alto con frunces es otro ejemplo.

Así son los pantalones de lunares están arrasando en Zara

Estos modelos incorporan bolsillos laterales ocultos en costura y una pernera ancha y corta que estiliza y aporta frescura. Su combinación en negro y blanco y su composición de viscosa lo hacen ligero y agradable.

Ambos modelos permiten crear looks versátiles: con sandalias planas y camiseta básica para el día, con blusa fluida y alpargatas para una comida, o con top ajustado, tacones y accesorios dorados para la noche, logrando conjuntos modernos y cómodos.

También pueden combinarse con chaquetas ligeras, bolsos de rafia y gafas de sol para completar estilismos veraniegos llenos de personalidad.

El pantalón culotte con lunares y cinturón, disponible por 29,95 euros, es una prenda pensada para ofrecer máxima comodidad sin renunciar a un diseño cuidado e ideal para semana santa.

Sus características más destacadas incluyen:

Cintura elástica: facilita el ajuste al cuerpo sin oprimir, adaptándose a diferentes siluetas y proporcionando libertad de movimiento durante todo el día.

Cinturón trenzado: no solo cumple una función práctica al ajustar la prenda, sino que también añade un toque decorativo de estilo artesanal que eleva el look.

Bolsillos laterales ocultos en costura: aportan funcionalidad sin romper la estética minimalista del pantalón, permitiendo llevar pequeños objetos de forma discreta.

Pernera ancha y corta: el corte culotte deja el tobillo al descubierto, lo que estiliza visualmente y favorece la ventilación, ideal para climas cálidos. Además, su amplitud aporta movimiento y un aire moderno.

Composición: tejido 100% viscosa. Destaca por su ligereza, suavidad y caída fluida, lo que hace que la prenda sea especialmente fresca y agradable al contacto con la piel.

Color negro con lunares blancos: una combinación clásica que nunca falla, fácil de combinar tanto con tonos neutros como con colores más llamativos.

Por su parte, el pantalón ancho con lunares, es una opción más sofisticada que combina elegancia y confort en un diseño fluido.

Este pantalón ancho con lunares presenta tiro alto con frunces, pernera amplia y cierre lateral con cremallera oculta, en tonos marrón y crudo, con exterior y forro de viscosa:

Tiro alto con frunces: ayuda a definir la cintura y estilizar la figura, creando una silueta más alargada y favorecedora.

Pernera ancha: aporta un movimiento elegante al caminar y refuerza la sensación de comodidad, siendo ideal tanto para looks sencillos como más formales.

Cierre lateral con cremallera oculta en costura: garantiza un acabado limpio y pulido, manteniendo la estética del pantalón sin interrupciones visibles.

Composición: exterior 100% viscosa. Asegura frescura, transpirabilidad y una caída elegante. El forro interior también es 100% viscosa.

Color marrón con lunares en tono crudo: una combinación más cálida y sofisticada, perfecta para quienes buscan una alternativa al clásico blanco y negro, que mejora la comodidad, evita transparencias y aporta una mejor estructura al pantalón.

Su precio es de 27,95 euros en una pieza de diseño trabajado que puedes llevarte a las procesiones de Semana Santa, de vacaciones improvisadas y completar con las gafas negras y los zapatos destalonados que te puedes poner de ahora en adelante y que también están en la web de Zara.

Ideas de outfits para combinar los pantalones de lunares de Zara

Ambos pantalones permiten crear una gran variedad de looks, según la ocasión. Algunas ideas de outfits para combinarlos son: