Hermès lanza de su primera colección de Alta Costura: será en enero y de la mano de Nadège Vanhée

Hermès es alta costura. Resulta extraño escuchar que una firma tan ligada al lujo como esta anuncie que se une a las filas de la máxima categoría de confección de prendas. Pero así es: la firma parisina ha decidido hacer honor a la máxima distinción de moda de su país natal y dar el salto cualitativo a la alta costura. Será el año que viene cuando podremos ver todas las novedades de la firma desfilar en las Semanas de Alta Costura de la ciudad. Todavía no sabemos con qué sorprenderá la firma, pero sí que tenemos algunos detalles de cómo ha decidido dar este salto y con quién.

¿Qué es la Alta Costura?

El porqué Hermès no había sido catalogada hasta ahora tiene una explicación muy sencilla: el lujo en moda y la alta costura no es lo mismo. Esta es una creencia bastante popular y errónea que al ojo puede llevarle a caer en error. Y es que, aunque todo lo que envuelve a la alta costura es puro arte y lujo, hay ciertos matices que hay que tener en cuenta y que explican por qué muchas firmas que consideramos de lujo no desfilan en la alta costura.

La designación de Alta Costura es mucho más que un nombre que se pueda poner a las colecciones al libre albedrío para poder aumentar su caché. En Francia, cuna de esta categoría, la Alta Costura, o Haute Couture, es un término protegido por la ley y sólo quienes hayan sido aprobados por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode pueden utilizarlo. Conseguir esta aprobación no es fácil, dado el riguroso conjunto de normas que deben cumplir; entre ellas, deben tener un estudio en París.

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Pero, además, entrar en la Alta Costura supone todo un trabajo para las firmas. Una de las imposiciones más importantes es que, una vez entras, cada casa se compromete a presentar dos desfiles anuales en París. Estos tienen lugar en enero y en julio y por ellos deben desfilar un mínimo de 25 conjuntos, con colecciones que vayan tanto para día como para noche. Después, estas piezas sólo se volverán a ver en museos o en alfombras rojas.

Pero sólo así las firmas pueden participar en desfiles como la Semana de la Alta Costura Primavera/Verano 2027. Hasta ahora, pese a que Hermès es una de las firmas referentes en el universo del lujo, no había dado el paso a la creación de estas colecciones. Piezas que tienen como sello de identidad la artesanía, el detalle… en definitiva, obras de arte diseñadas para vestir.

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¿Cuándo veremos la colección de alta costura de Hermès?

«Lo que nos interesa de la Alta Costura es el savoir-faire. Ya tenemos un nivel muy, muy alto y una calidad de piel increíble, y nos dijimos: ¿Por qué no?. Hasta ahora parecían especulaciones, puesto que esto fue un anuncio que adelantó en febrero de 2025 Axel Dumas, director general del grupo de lujo». Sin embargo, parece que el rumor se terminó de confirmar cuando el propio grupo informó de su decisión a la AFP en junio de este año.

Vamos a tener que esperar para poder ver las colecciones, porque tanta artesanía y horas de trabajo requieren cierto tiempo. Por eso, su debut, finalmente, tendrá lugar en la Semana de la Alta Costura Primavera/Verano 2027, que se celebrará en la capital parisina del lunes 25 al jueves 28 de enero.

¿Quién diseñará la primera colección?

Para un debut tan importante, la firma Hermès ha confiado en una figura que lleva más de una década en sus filas: Nadège Vanhée. Esta diseñadora de moda francesa, nacida en 1978 en Seclin, lleva desde 2014 al frente de las colecciones femeninas de Hermès. Antes de llegar a esta casa, Vanhée pasó por Maison Martin Margiela, Céline y The Row, la marca fundada por las hermanas Olsen, donde desempeñó el cargo de directora de diseño.

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Hasta ahora, no habíamos visto nada bajo su tutela que estuviese relacionado con la alta costura. Sí que podemos intuir cómo serán las colecciones, si estas se basan en la línea de diseño que ha mantenido hasta el día de hoy la diseñadora: el enfoque se caracteriza por el lujo silencioso, cortes impecables, gran trabajo en pieles y materiales nobles, y una elegancia funcional alejada de estridencias o culto a la personalidad.