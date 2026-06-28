Cuándo empiezan las segundas rebajas de verano 2026 en el grupo Inditex: Zara, Massimo Dutti, Bershka y más

Las segundas rebajas de verano 2026 en el grupo Inditex, Zara, Massimo Dutti, Bershka o Lefties ya casi están en marcha. Cuando acabamos de empezar las primeras no podemos esperar a este momento en el que disfrutaremos de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Esos descuentos que pueden llegar hasta el 70% y nos solucionarán la vida por completo. Es hora de conocer un calendario que podría cambiarlo todo de forma inesperada.

Estas rebajas que acabamos de empezar nos pueden parecer incluso más caras de lo que pensábamos. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de poner en práctica determinadas situaciones que pueden acabar siendo las que nos sacarán de más de un apuro. Estamos a punto de iniciar julio, nos quedará agosto y volveremos de nuevo a la vuelta a la oficina o al cole. Lo que muchos pueden acabar generando un estrés extra que llegará de la mano de una serie de peculiaridades que pueden ser claves. Unos descuentos extras por unas prendas que después de las rebajas verán multiplicado hasta por 3 su precio.

Zara, Massimo Dutti, Bershka y más empiezan con grandes descuentos

Las primeras rebajas para algunas son un simple calentamiento. Lo que nos espera después son los descuentos de verdad. Estamos en la época del año en la que las rebajas de ese 30 o 50% puede no ser suficiente para nosotros, en especial si lo que queremos es conseguir un descuento extra o más agresivo.

Las rebajas nos permiten comprar lo que necesitamos por mucho menos. Es curioso comprobar como la misma prenda, puede acabar costando hasta 3 veces menos. O una pequeña variación puede acabar siendo la antesala de algo más, en estos días de transformación.

Es hora de anotar lo que nos hace falta, ir viendo descuentos y llegar a la meta con el trabajo hecho. Nos deberemos enfrentar a un cambio que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Una situación que, nos asegurará este cambio de tendencia que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno.

Empiezan con grandes descuentos estas grandes marcas que tenemos por delante. Las tiendas de bajo coste, pueden rebajar aún más unas prendas y complementos que deberemos tener en consideración en estos días en los que cada euro suma.

En estas fechas empiezan las segundas rebajas

Llegar al final de estas rebajas supone un cambio en los descuentos, la última semana de julio suele ser la elegida para descubrir estas super ofertas. Podremos conseguir unas piezas que cuestan mucho más a un precio de saldo si tenemos en cuenta que los descuentos irán en aumento, a medida que avanzamos en el tiempo.

Los expertos de Portopicentro nos dan algunos consejos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días en los que estaremos muy pendientes de estas fechas.

1) HAZ UNA LISTA DE LAS PRENDAS QUE NECESITAS. Tanto en temporada como en rebajas, debes salir de compras sabiendo lo que vas a comprar. Si necesitas jerseys, mira en tu armario los colores que necesitas para combinar con lo que ya tienes. Quizás necesites un vestido para una cena o actualizar los collares, tenerlo claro antes de salir de casa te facilitará las cosas.

2) ANTES DE COMPRAR UNA PRENDA, PIENSA CÓMO LA VAS A LLEVAR. Una regla de oro para una buena compra, antes de pasar por caja piensa cómo vas a combinar esa prenda, calzado o complemento, si no se te ocurren por lo menos 3 formas de hacerlo, déjala, no encaja en tu armario. Llevártela, sólo generará nuevas necesidades en tu armario y tendrás que comprar más prendas para combinar con la nueva adquisición.

3) COMPRAR BÁSICOS SIEMPRE ES UNA BUENA IDEA. Las prendas básicas no pasan de moda y las podrás llevar en otras temporadas, comprarlas a buen precio, siempre que las encuentres en las segundas rebajas, es todo un acierto. Metemos en este saco a camisetas, jerseys lisos, abrigos, chaquetas, americanas, jeans y ropa interior.

4) CUIDADO CON LAS TENDENCIAS. Quizás por 10€ te comprarías ese pantalón estampado étnico porque en temporada, cuando costaba 30€ te daba pereza, pero tienes que ponértelo ahora, porque si es para el año que viene ya no querrás saber nada del estampado étnico, querrás el estampado geométrico. Si la temporada que viene siguiera de moda, no lo rebajarían, lo pasarían a nueva temporada. En conclusión, date el capricho de esa tendencia si la vas a vestir ahora, si es tendencia y no tienes claro cuándo te lo vas a poner, no lo compres o pasará de moda dentro de tu armario.

5) COMPRA ROPA DE TU TALLA. Por mucho que te gusten y que sea el último número, si llevas el 38 no vas a ir cómoda con un 37. No te compres la talla 38 para motivarte y perder esos kilos que te tienen en la 40, ese no el funciona a nadie. Compra sólo ropa de tu talla.