Las bailarinas son el calzado estrella del otoño: así se reinventan con detalles ‘vintage’ y un toque deportivo

Hay temporadas en las que nos da por un calzado y no hay forma de desprendernos de él. Este año ha pasado con las bailarinas. Ha dado igual que fuera primavera o verano, y también da igual que sea otoño, porque cuando el frío empieza, nosotras lo que hacemos es buscar alternativas más calentitas, pero que no renuncien a este estilo. ¿Por qué otra vez vuelven las bailarinas? Es sencillo: se trata de un calzado femenino, plano, ligero y muy cómodo, ideal para aguantar días enteros por la ciudad y para dar un toque personal al outfit.

Además de todo lo que hemos mencionado anteriormente, las bailarinas tienen el gran poder de absorber otras tendencias y hacerlas suyas. Da igual que se lleven las tachuelas, el rojo, el cuero o cualquier otro material, color y estilo: las bailarinas siempre van a estar a la altura de cualquier circunstancia. Ahora, en el street style reina la vuelta a lo vintage, a traer de vuelta detalles o prendas que parecían olvidadas. Y si a eso le sumamos la onda urbana por llevar todo hacia un aire más sport, lo que tenemos son las bailarinas definitivas.

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Entre ‘runners’ y bailarinas

Lo último con lo que ha sorprendido la firma americana de New Balance ha sido el lanzamiento de unas bailarinas que difieren un poco del patrón clásico de este calzado. Se trata de una bailarina que recupera detalles de las zapatillas runners de los 2000, directamente inspiradas en el deporte, pero que terminaron convirtiéndose en un ejemplo de estilo.

Generalmente, su silueta incorporaba detalles bastante contundentes, generalmente en grises y plateados y con contrastes fuertes entre las diferentes capas. Por no hablar del logo, que tenía que verse en grande y siempre en uno de los laterales. Algunas destacaron por tener cierta estética futurística, como ocurre con el modelo 204V de la firma.

Podrían pasar por unas deportivas, puesto que su intención deportiva se refleja incluso en el cierre, inspirado en las deportivas de escalada. Pero toman de la estética del ballet ese detalle del empeine más despegado. Este modelo está disponible en dos combinaciones diferentes. Por un lado, light arctic grey con heron blue, apuesta por los grises claros y los matices azulados, mientras que la segunda, off-line grey con digital mist y black cement, introduce una paleta de grises con contrastes más oscuros.

Si tu siguiente pregunta es cómo combinarlo, la verdad es que este tipo de deportivas pegan prácticamente con todo. Se entienden a la perfección con un vaquero o con un pantalón con un corte más de sastrería. Incluso este tipo de calzados da un toque más desenfadado a un vestido o una falda. Todo depende de hasta dónde quieras experimentar con la fusión del estilo chunky en tu día a día.