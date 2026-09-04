Teresa Sapey: la arquitecta que llevará el color y diseño al ‘paddock’ de Madring

Una gran M roja de tres metros, dos soles suspendidos de cinco metros de diámetro y una mesa que reproduce el trazado del circuito. Son algunas de las piezas que formarán parte del paddock de Madring durante el Gran Premio de Madrid, aunque por el momento no hay fotografías disponibles de la intervención, que se descubrirá con la llegada de la competición. El espacio será algo más que el punto de encuentro de pilotos, equipos y espectadores: también se convertirá en un escaparate del diseño español, con una propuesta en la que arquitectura, mobiliario y arte dialogan con el universo de la competición de la mano de Teresa Sapey.

La propuesta nace de la colaboración entre el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) e IFEMA y reúne a seis firmas españolas de diseño y hábitat: Actiu, Cosentino, Crevin, Fama, Joquer y Kriskadecor. Todas participan con piezas y materiales concebidos para este proyecto, bajo la dirección de diseño de Teresa Sapey + Partners.

Teresa Sapey y una arquitectura que emociona

Al frente de la intervención está Teresa Sapey, arquitecta que lleva más de tres décadas explorando las posibilidades del color, la luz y las formas para transformar espacios. Desde su estudio ha desarrollado proyectos en hoteles, restaurantes, viviendas, espacios urbanos e instalaciones, siempre con una mirada muy personal.

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de hablar con ella y conocer mejor ese universo creativo. Entonces nos explicaba que su objetivo no es diseñar espacios simplemente espectaculares, sino conseguir que provoquen una emoción. «No buscamos diseñar los espacios más espectaculares, sino aquellos que te llegan al alma, que te hablan, que transmiten emociones», nos contaba.

Una filosofía que encaja especialmente bien con el proyecto de Madring. Sapey ha tomado elementos propios del circuito y los ha llevado al terreno de la arquitectura y el diseño: una curva se convierte en sofá, el trazado pasa a ser una mesa y la inicial de Madring adquiere dimensión escultórica. «Escribimos en el espacio como un escritor en un libro con sus letras», nos decía en aquella conversación. En el paddock, esas letras se escriben con madera, tejidos, cadenas, Dekton y color.

Una M de tres metros

Una de las piezas centrales será una gran M de tres metros de altura, realizada en madera y tapizada en rojo por Fama. La estructura incorpora asientos en su parte inferior, por lo que la escultura se convierte también en un lugar para sentarse y encontrarse.

La firma participa además con un sofá sinuoso inspirado en La Monumental, una de las curvas del circuito, tapizado con un tejido diseñado en exclusiva por Teresa Sapey + Partners. La referencia al automovilismo está, por tanto, presente sin necesidad de recurrir a una representación literal de la pista.

El circuito convertido en mobiliario

Cosentino lleva directamente el trazado de Madring al mobiliario con una gran mesa modular fabricada en Dekton. La pieza reproduce en negativo la geometría del circuito y puede utilizarse como una única mesa o separarse en diferentes módulos.

Actiu ha desarrollado las patas que la sustentan, equipadas con ruedas y diseñadas específicamente para permitir el movimiento de las distintas piezas. De esta manera, el conjunto puede reconstruir el trazado completo o funcionar como diferentes elementos independientes. Es quizá una de las piezas que mejor resume la idea del proyecto: convertir un elemento asociado a la velocidad en un objeto pensado para detenerse, sentarse y conversar.

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Dos soles sobre el paddock

El otro gran gesto visual llegará desde el techo. Kriskadecor ha creado dos estructuras de cinco metros de diámetro formadas por cadenas y trabajadas con un degradado que va del rojo al amarillo. Son dos grandes soles suspendidos que introducen una referencia directa al paisaje y a la identidad española.

Debajo se organizará una zona de descanso con sofás y piezas de lounge seating de Joquer, mientras Crevin aporta los tejidos rojos utilizados en los tapizados. El resultado combina estructuras suspendidas, mobiliario y textiles en un espacio donde el color tiene un papel protagonista y ayuda a conectar las distintas piezas. Sapey nos decía en aquella entrevista que «los pequeños detalles son los que realmente hacen que un proyecto sea grande». En Madring, esos detalles adquieren otra escala. Se convierten en una M roja, una mesa que dibuja una pista y dos soles suspendidos.