La rutina de Mariló Montero para estar en forma a sus 60 años: «Desayuno agua tibia con jengibre y limón, bocadillo con tomate y tortilla francesa»

Mariló Montero lleva décadas siendo uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Periodista, presentadora y recientemente ganadora de MasterChef Celebrity 10, la navarra ha vuelto a despertar el interés del público, no solo por su faceta culinaria, sino también por el estilo de vida que mantiene fuera de las cámaras. En una entrevista publicada en El Correo XL Semanal, la comunicadora compartió algunos detalles sobre su rutina diaria, sus costumbres alimentarias y la importancia que concede al equilibrio entre cuerpo y mente, aspectos que forman parte de su filosofía personal desde hace años.

Mariló Montero ha demostrado que la constancia es uno de los pilares de su día a día. Su desayuno, lejos de responder a modas pasajeras, se basa en alimentos sencillos y nutritivos, mientras que el ejercicio físico, el descanso y una actitud positiva completan una rutina orientada al bienestar. Diversos estudios, como los publicados por la European Food Information Council (EUFIC), coinciden en que mantener hábitos saludables de forma sostenida tiene un mayor impacto sobre la salud que seguir dietas restrictivas o cambios radicales durante periodos cortos.

El desayuno y la rutina de Mariló Montero: la clave en el equilibrio

Durante la entrevista, Mariló Montero explicó que concede mucha importancia a la primera comida del día. Para ella, desayunar no consiste únicamente en saciar el apetito, sino en preparar el organismo para afrontar una jornada intensa de trabajo.

Su desayuno suele incluir café, fruta fresca y alimentos ricos en proteínas, una combinación que proporciona energía sostenida y ayuda a evitar los picos de hambre a media mañana. También apuesta por ingredientes naturales y poco procesados, alejándose de los productos ultraprocesados que suelen contener elevadas cantidades de azúcares añadidos.

Según la European Food Information Council (EUFIC), un desayuno equilibrado puede favorecer un mejor rendimiento cognitivo y facilitar el cumplimiento de las recomendaciones nutricionales diarias, especialmente cuando incorpora fruta, cereales integrales y proteínas de calidad.

La importancia de la constancia en la dieta

Uno de los aspectos que más llama la atención de Mariló Montero es que no habla de dietas estrictas. En sus declaraciones transmite una idea repetida en numerosas ocasiones: el bienestar depende más de la regularidad que de los sacrificios puntuales.

Ese planteamiento coincide con las recomendaciones de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, que defiende la adopción de patrones alimentarios sostenibles frente a las restricciones extremas. Los especialistas recuerdan que pequeños hábitos mantenidos durante años producen mayores beneficios para la salud cardiovascular, metabólica y emocional que los cambios bruscos de corta duración.

Ejercicio y vida activa

La alimentación no es el único pilar de su rutina. Mariló también mantiene una vida físicamente activa. Aunque no sigue entrenamientos especialmente llamativos, procura moverse con frecuencia y dedicar tiempo al ejercicio como parte de su bienestar general.

Combinar actividad física con una alimentación equilibrada ayuda a conservar la masa muscular, mejora el estado de ánimo y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. No es necesario practicar deporte de alta intensidad todos los días; caminar, realizar ejercicios de fuerza moderados o mantenerse activo durante la jornada ya aporta beneficios importantes.

La cocina, su nueva pasión

Su paso por MasterChef Celebrity también ha cambiado su relación con la cocina. La periodista reconoció en la entrevista que el aprendizaje culinario fue uno de los mayores retos del concurso, aunque terminó descubriendo una afición que ahora disfruta especialmente.

La experiencia le permitió conocer nuevas técnicas, mejorar sus habilidades y ganar confianza entre fogones. De hecho, explicó que estas Navidades espera participar mucho más en la elaboración de los menús familiares, algo que antes no hacía con tanta frecuencia.

Este cambio demuestra que nunca es tarde para adquirir nuevas habilidades relacionadas con la alimentación, una circunstancia que numerosos nutricionistas consideran positiva porque cocinar en casa suele facilitar una dieta más saludable.

Bienestar más allá de la alimentación

Otro rasgo característico de la rutina de Mariló Montero es la importancia que concede al equilibrio emocional. En la entrevista afirma que vive una etapa de serenidad personal y que ha aprendido a dejar atrás los conflictos del pasado.

Esa visión también guarda relación con la salud. Dormir adecuadamente, reducir el estrés y mantener relaciones personales satisfactorias son factores que influyen directamente en el bienestar físico. La ciencia lleva años demostrando que la alimentación saludable resulta mucho más eficaz cuando forma parte de un estilo de vida completo que incluye descanso, movimiento y estabilidad emocional.

Podemos ver entonces que la rutina de Mariló Montero no destaca por fórmulas milagrosas ni por restricciones extremas. Su apuesta pasa por un desayuno equilibrado, una alimentación variada, actividad física regular y una actitud constante hacia el autocuidado.

Son hábitos sencillos, respaldados por la evidencia científica y perfectamente aplicables a cualquier persona que busque mejorar su calidad de vida sin recurrir a soluciones rápidas ni modas pasajeras.