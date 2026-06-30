Robbie Williams sale a pasear por Sevilla… y acaba dando un concierto improvisado en plena calle

Antes de subirse al escenario de Icónica Santalucía Sevilla Fest, el cantante británico protagonizó uno de esos momentos que solo ocurren cuando una estrella decide dejar a un lado el protocolo. Un paseo por el centro histórico de Sevilla terminó convirtiéndose en un concierto improvisado que sorprendió a todo aquel que pasaba por allí.

Todo ocurrió en la calle Santa María la Blanca. Allí, un músico callejero interpretaba Angels, uno de los hits de Robbie Williams, cuando el artista apareció por sorpresa. Lejos de limitarse a escuchar, se acercó al micrófono y comenzó a cantar junto a él.

Aunque ver a una estrella internacional actuando en plena calle no es algo habitual, tampoco es la primera vez que ocurre. En España ya se han vivido escenas similares. Hace unos años, Dani Martín sorprendió a los viandantes de la Gran Vía de Madrid interpretando algunos de sus temas entre el público, mientras que Fito Cabrales, líder de Fito & Fitipaldis, también protagonizó un momento muy comentado al unirse espontáneamente a un músico callejero para cantar con él, demostrando que, en ocasiones, la música encuentra su mejor escenario lejos de los focos.

En el caso de Robbie Williams, el gesto tiene aún más significado porque llegó apenas unas horas antes de su única actuación en Andalucía dentro de su gira Long90’s Tour, con la que hace parada en Icónica Santalucía Sevilla Fest. El artista repasará algunos de los grandes éxitos que marcaron su carrera, como los incluidos en Life Thru A Lens.