El refugio de The Weeknd en Madrid durante sus conciertos: una suite que puede alcanzar los 25.000 euros por noche

The Weeknd eligió The Madrid Edition como alojamiento durante su paso por Madrid, una elección a la altura de una de las mayores estrellas de la música internacional. Mientras Abel Tesfaye hacía vibrar el Riyadh Air Metropolitano con su gira After Hours Til Dawn, el cantante se refugiaba en uno de los hoteles más exclusivos y singulares de la capital. Ubicado en la plaza de Celenque, en pleno corazón de Madrid, The Madrid Edition combina diseño contemporáneo, gastronomía, ocio y privacidad en un concepto que va mucho más allá del tradicional hotel de lujo. El establecimiento pertenece a Edition Hotels, la marca creada por Ian Schrager, una de las figuras más influyentes de la hostelería y el ocio nocturno internacional y uno de los fundadores del mítico Studio 54 de Nueva York.

Un hotel donde el diseño es parte de la experiencia

Entrar en The Madrid Edition supone encontrarse con una estética sofisticada y reconocible. Entre sus elementos más fotografiados están sus espectaculares escaleras blancas y el característico billar azul, dos piezas que se han convertido en auténticos iconos del hotel. El establecimiento dispone de 200 habitaciones y suites, además de dos exclusivos penthouses, concebidos para quienes buscan una experiencia todavía más privada. A esta oferta se suman una piscina, gimnasio, spa y diferentes espacios destinados a eventos.

Pero una de las grandes virtudes de The Madrid Edition es precisamente su capacidad para funcionar como un pequeño universo dentro de la ciudad. Sus huéspedes pueden comer, tomar una copa, relajarse junto a la piscina o disfrutar de una noche de cócteles sin necesidad de abandonar el edificio.

La suite más exclusiva: hasta 25.000 euros por noche

El máximo exponente de este concepto de lujo se encuentra en The Madrid Penthouse, una espectacular residencia de dos plantas que se encuentra entre las estancias hoteleras más exclusivas de la capital. La suite cuenta con 460 metros cuadrados de superficie interior y una enorme terraza privada de aproximadamente 298 metros cuadrados, además de una piscina infinita privada y vistas panorámicas sobre Madrid.

Su precio está a la altura de sus dimensiones. La Madrid Penthouse ha llegado a alcanzar los 25.000 euros por noche, aunque la tarifa puede variar dependiendo de las fechas y la disponibilidad. El espacio incluye dormitorio, vestidor, salón, comedor, cocina y varios baños, además de una terraza concebida como un auténtico jardín privado sobre los tejados de Madrid. Más que una habitación de hotel, se trata prácticamente de una residencia de lujo en pleno centro de la capital. El hotel cuenta también con The Opera Penthouse, otra espectacular estancia dúplex diseñada para ofrecer privacidad, amplitud y vistas privilegiadas.

Gastronomía y cócteles con sello propio

La experiencia continúa en los restaurantes y bares del hotel. Uno de sus grandes atractivos es Oroya, situado en la azotea y especializado en cocina peruana. Bajo la dirección del chef Diego Muñoz, el restaurante propone una interpretación contemporánea de los sabores de Perú. Para los amantes de la coctelería está Punch Room, un espacio íntimo y sofisticado inspirado en la tradición de los ponches. Su ambiente, su carta de cócteles y su selección musical lo han convertido en uno de los rincones más especiales del hotel. La propuesta se completa con Lobby Bar y Scarpetta, el restaurante italiano del establecimiento.