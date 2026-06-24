La princesa de Hannover entre las celebs que apoyan la lucha contra el cáncer infantil en una gala solidaria

La solidaridad volvió a convertirse en protagonista en Madrid durante la cuarta edición de la Gala Benéfica Niños Contra el Cáncer, iniciativa impulsada por la Clínica Universidad de Navarra para apoyar la investigación y los tratamientos contra el cáncer infantil. El encuentro reunió a cerca de 700 invitados en el hotel NH Collection Eurobuilding en una velada marcada por el compromiso social y la esperanza.

La ceremonia estuvo presentada por los periodistas Sandra Golpe y Christian Gálvez, mientras que el violinista Pablo Navarro puso la nota musical a una noche especialmente emotiva.

Numerosas personalidades del ámbito empresarial, cultural y social quisieron sumarse a esta causa. Entre los asistentes destacaron Luis Medina junto a su esposa, Clara Caruana, gerente asistencial y de proyectos del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra; Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar; Christian de Hannover y Sassa de Osma; Beatriz de Orleans; Cari y Miriam Lapique; Begoña y Pedro Trapote; Nuria González; Silvia Gómez-Cuétara; Fonsi Nieto; Beatriz Matallana y Gelete Nieto; Blanca Barrera-Cuadra; Fernando y Verena Ruiz-Ojeda; Bárbara Pérez Manzarbeitia, marquesa de Mariño, o el arquitecto Joaquín Torres, entre otros.

Durante la cena, el director general de la Clínica Universidad de Navarra, Joseba Campos, puso en valor el respaldo recibido por esta iniciativa desde su creación. Según explicó, el crecimiento del programa ha sido posible gracias a la implicación de pacientes, familias, empresas e instituciones, un apoyo que considera esencial para impulsar los avances científicos y médicos.

Por su parte, Pilar Lorenzo, directora de Responsabilidad Social Corporativa de la Clínica, destacó los progresos logrados en los últimos años en el desarrollo de tratamientos más precisos y adaptados a cada paciente. En este sentido, subrayó que la colaboración de particulares y entidades ha contribuido a acercar terapias innovadoras que mejoran tanto la eficacia de los tratamientos como la calidad de vida de los menores afectados.

La gala también sirvió para divulgar algunos de los avances más relevantes en oncología pediátrica. El doctor Javier Aristu, responsable de la Unidad de Protonterapia del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, explicó las ventajas de esta técnica, implantada en España hace apenas seis años. Gracias a su elevada precisión, permite concentrar la radiación sobre el tumor y reducir al máximo el impacto sobre los tejidos sanos, un aspecto especialmente importante en pacientes infantiles para minimizar posibles secuelas y favorecer un desarrollo futuro más saludable.