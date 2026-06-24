Trucos para aprovechar bien las rebajas de verano 2026, según una experta en compras

Quedan pocas horas para que las rebajas de verano 2026 arranquen, en especial y primero en las aplicaciones de las marcas, luego en sus webs y finalmente este 25 de junio en las tiendas físicas. Hay algunos trucos para aprovechar los descuentos que quizás no sabes y así compras de una forma algo más consciente y ahorrando.

Ir a las marcas de siempre y de confianza garantiza seguridad y calidad a la vez. Por lo que en rebajas de verano 2026 es mejor visitar aquellas webs que conoces que ver una oferta muy baja pero que no sabes bien de dónde procede. Además, seguro que encuentras algunas de las prendas que hace tiempo quieres y ahora las tienes en oferta. pero no vale dejarlo para más adelante, si encuentras tu talla, entonces es mejor comprarlo antes de que se agote. Siempre que lo necesites, comprar por comprar no es saludable.

Los trucos para aprovechar bien las rebajas de verano 2026

Crear un presupuesto

Sin un dinero establecido y destinado antes para estas rebajas es posible que gastes de manera innecesaria y mucho más de lo que tienes. Así no te pasarás y podrás ahorrar dinero.

Piensa a largo plazo

Según CaixaBank, aunque en las rebajas de verano se suele liquidar stock vinculado a esta temporada, hay muchos artículos que podrás encontrar ahora con importantes descuentos y te servirán para la próxima.

Especialmente pasa con ropa de cama, dispositivos electrónicos, ropa de deporte o, incluso, gafas de sol: también en invierno conviene proteger los ojos y es ahora cuando encontrarás una mayor variedad de modelos rebajados. Verás que si bien la mayor parte de prendas son de la temporada de verano, de vez en cuando hay otras que no se han vendido y son de otros meses, como abrigos que costaban 50 euros y ahora están a menos de 20 euros. Son gangas que tendrás ya para de aquí a unos meses.

Mira bien los precios

Los especialistas de BBVA aconsejan tomarse el tiempo necesario para mirar bien los precios de cada prenda, el antes y el después. Y revisar bien las etiquetas que indican los descuentos para ver si realmente merece la pena invertir en esa prenda de ropa o artículo comparando precios y ofertas. Todo por el bien del bolsillo.

Verificar los precios

Para poder ahorrar, sí porque en temporada de rebajas también puedes ahorrar, el precio rebajado debe ir acompañado del precio anterior, que debe haber estado vigente al menos durante un mes. Si hubo varios precios, se tomará como referencia el más bajo, según informan en la OCU.

Entra a deshoras en la web

Si entras a determinadas horas del día en la web, como la tarde, es posible que esté algo saturada porque muchas personas están a la vez y entonces es más complicado comprar con total libertad. Es mejor esperarse a deshoras, bien a primera hora por la mañana o bien las 00h o 1h de la mañana.

Cuando es mejor ir a la tienda física

En cualquier momento puedes entrar en la aplicación y web. pero no siempre podemos ir a comprar a la tienda física. Por esto y para no perder el tiempo, los expertos avanzan que lo mejor es ir los primeros días de la semana y primera hora, puesto que acaban de renovar el stock de la tienda y puedes comprar variedad que todavía no se ha acabado. Además todavía está todo bien organizado, ordenado y podrás buscar bien cada prenda sin que te cueste la vida.

Comprueba las políticas de devolución

Antes de finalizar el pedido, revisa las condiciones de devolución y cambio para comprar con mayor tranquilidad.

Conservar el tiquet o la factura

Según la OCU, es esencial para poder ejercer luego sus derechos. Además, todos los establecimientos deben disponer de hojas de reclamaciones; si no las tuvieran debe aviarse a la policía municipal.

También puedes reclamar

En caso de que los derechos de los consumidores no se respeten, la OCU anima a los consumidores a utilizar su plataforma Reclamar, una herramienta que permite canalizar quejas de manera formal e incluso darles visibilidad pública. De este modo, se fomenta la transparencia en el mercado, se protege a otros consumidores y se incentiva a las empresas a mantener estándares adecuados de legalidad, calidad y servicio.

Los errores a evitar en las rebajas de verano 2026