Álex de la Iglesia se pasa a la animación: el cineasta adaptará una historia de terror inspirada en Lovecraft

Tras más de 30 años de carrera cinematográfica, a Álex de la Iglesia le quedan pocos caminos narrativos por recorrer. Su género nativo siempre ha sido el del terror cargado de humor negro, pero el bilbaíno también se ha adentrado en temáticas tan diferentes como el western de 800 balas (2002), el thriller de Los crímenes de Oxford (2008) o el slasher en Veneciafrenia (2021). Ahora, el ganador del Goya a la mejor dirección dará el salto a la animación realizando una adaptación libre que le va como anillo al dedo: un largometraje de horror cósmico que bebe directamente de la herencia literaria de H.P. Lovecraft.

La cinta en cuestión se llamará Ages of Madness: The Howling of the Jinn y será una apuesta de animación en 3D alejada de cualquier tipo de concepto familiar. El largometraje indagará sobre la debilidad de la mente humana y su obsesión y atracción por lo desconocido, entrelazando por el camino varias historias y distintas épocas.

Álex de la Iglesia: «Es una nueva oportunidad de reencontrarme con mis inicios»

Al que conozca un poco la pasión cinéfila y comiquera del cineasta, no le extrañará nada saber que la realización de esta película de animación es una especie de deuda autoral pendiente para de la Iglesia, quien antes de ser un reconocido realizador en la industria española desarrolló una intensa carrera como dibujante de cómics e historietista.

«Antes de hacer cine, yo dibujaba monstruos. Empecé haciendo cómics y la animación siempre ha estado ahí. Age of Madness me da la oportunidad de reencontrarme con mis inicios y hacerlo rodeado de gente con mucho talento. Me hace muchísima ilusión porque siento que, después de tantos años haciendo cine, todavía puedo enfrentarme a algo nuevo con la emoción del primer día», explicaba el director de El día de la bestia (1995).

El proyecto se encuentra todavía en una fase primitiva de desarrollo, apoyándose el director en el estudio 3Doubles Producciones de Tenerife. Responsables, entre otras, de largometrajes como SuperKlaus y Norbert. De momento sabemos que la producción oficial comenzará a finales de 2026, por lo que seguramente no podremos ver Age of Madness hasta, al menos, finales de 2027.

Toda una ristra de proyectos

Mucho antes de poder ver Ages of Madness: The Howling of the Jinn, Álex de la Iglesia tiene todavía tres proyectos a estrenar.

El primero es una cinta argentina titulada Felicidades, la cual adapta la obra homónima de Mariano Pensotti. La segunda es La cuidadora, un drama cargado de intriga que le reunirá con Carmen Maura. Por último, en 2027, el cineasta volverá al terreno internacional dirigiendo el filme estadounidense Hold the Devil. Un thriller sobrenatural con el nominado y la ganadora del Oscar, Demian Bichir y Da’Vine Joy Randolph.

¿Logrará con esta cinta animada extender todavía más su rico imaginario fantástico? De seguro será una de las películas más esperadas de su año y una firme candidata en la alfombra roja de los premios del cine español.