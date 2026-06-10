Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

Julian Barnes, escritor británico, recibe el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

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(Foto: EuropaPress)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

La literatura europea suma un nuevo reconocimiento para uno de sus nombres más admirados. El escritor británico Julian Barnes ha sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, uno de los galardones culturales más prestigiosos del ámbito internacional. Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas y una obra marcada por la reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo, el amor, la pérdida y la fragilidad de la verdad, Barnes se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea. Su elección refuerza además la vocación universal de unos premios que reconocen cada año a figuras capaces de enriquecer el patrimonio cultural y humanístico mundial. El jurado ha tomado su decisión entre 37 candidaturas procedentes de 24 nacionalidades, una muestra de la dimensión internacional que caracteriza a estos galardones.

Un autor imprescindible de las letras contemporáneas

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