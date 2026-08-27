Esta es la isla privada de la Costa Amalfitana que cuesta más de 300.000 euros la semana y sólo admite a 12 huéspedes

Hay lugares en los que el lujo no se mide por el número de estrellas de un hotel, sino por la posibilidad de no compartir el paisaje con nadie más. Es el caso de Isolaria, una pequeña isla privada situada frente a la costa de Massa Lubrense, entre Sorrento y Positano, que puede alquilarse en exclusiva para un único grupo. El precio está a la altura de semejante nivel de privacidad: desde 333.335 euros por semana, con una estancia mínima de siete noches. Una experiencia reservada para quienes buscan convertir el Mediterráneo en su propio territorio privado.

Una isla entera para un solo grupo

La Costa Amalfitana es uno de esos destinos que parecen diseñados para el lujo. Positano, Amalfi, Ravello, Capri o Sorrento concentran algunos de los paisajes más reconocibles del Mediterráneo y, durante los meses de verano, también una enorme afluencia de visitantes.

Precisamente por eso, Isolaria plantea una fórmula difícil de encontrar: disfrutar de esta zona sin tener que convivir con las multitudes.

La isla, situada frente a Massa Lubrense y estratégicamente ubicada entre Sorrento, Positano y la Costa Amalfitana, se puede reservar en exclusiva, un buyout completo, algo poco habitual entre las islas privadas de la zona.

No se trata, por tanto, de reservar una habitación en un resort ni de alquilar una villa dentro de un complejo: el huésped se queda con la isla para él y su grupo.

Y el precio deja claro el nivel de exclusividad. La tarifa publicada actualmente parte de 333.335 euros por semana, con una estancia mínima de siete noches.

Es decir, más de 47.000 euros por noche si se toma como referencia el precio semanal, antes de añadir determinados servicios adicionales que no están incluidos.

Seis dormitorios frente al Mediterráneo

Isolaria tiene capacidad para 12 personas, distribuidas en seis dormitorios y seis baños. La villa principal combina diferentes niveles y habitaciones con vistas panorámicas hacia el mar, mientras que una de las suites se encuentra en un anexo independiente.

Hay dormitorios con cama king y otros con cama queen, todos ellos equipados con aire acondicionado, televisión inteligente, minibar y caja fuerte.

El interior apuesta por una estética mediterránea sofisticada, pero sin recurrir a una decoración excesivamente ostentosa. Predominan los tonos neutros, las vigas de madera pintadas de blanco y una arquitectura luminosa que conecta las diferentes zonas de la casa.

El salón, el comedor y la cocina se organizan en un espacio abierto en el que el auténtico protagonista es el paisaje.

Porque si hay algo que define esta propiedad es precisamente su relación con el exterior.

Las terrazas, los jardines mediterráneos y la pérgola tradicional están pensados para aprovechar las vistas al mar, mientras que una piscina infinita de 46 metros cuadrados se sitúa en una posición elevada respecto a la villa para ofrecer una perspectiva todavía más abierta del horizonte.

Piscina infinita, huerto y hasta helipuerto

La lista de servicios explica buena parte de esos más de 333.000 euros semanales. Isolaria dispone de dos embarcaderos privados, algo especialmente relevante teniendo en cuenta que el acceso a la propiedad se realiza por mar.

También cuenta con un helipuerto, conexión Wi-Fi en toda la isla, sistema de sonido integrado, climatización, zona de barbacoa y un horno de pizza.

Uno de sus detalles más singulares es el huerto de verduras que acompaña a los olivares. La intención es que buena parte de la experiencia gastronómica pueda desarrollarse dentro de la propia propiedad, en un entorno que combina naturaleza y alta cocina sin necesidad de salir de la isla.

También existe un sendero natural para recorrer el terreno y diferentes terrazas panorámicas donde organizar comidas o encuentros privados.

La privacidad, además, no significa renunciar al servicio. La propiedad cuenta con tres empleados residentes, alojados en dependencias separadas y disponibles durante 12 horas al día.

El equipo se ocupa de buena parte de las necesidades de los huéspedes y de coordinar los desplazamientos y servicios adicionales.

Un chef privado y pensión completa

Aquí aparece otra de las grandes diferencias respecto a una villa de lujo convencional. La tarifa incluye servicio profesional de chef y camarero durante las comidas, además de desayuno continental, comida y cena todos los días.

También se incluyen una selección de vinos y digestivos durante las comidas y una clase de cocina con el chef para aprender a preparar platos tradicionales italianos.

La experiencia está planteada, por tanto, como una especie de resort privado en mitad del Mediterráneo. El huésped no tiene que preocuparse por cocinar, limpiar o gestionar buena parte de la logística cotidiana.

El servicio de limpieza está disponible cada mañana, se cambian diariamente las sábanas y las toallas y también se ofrece servicio de lavandería.

Incluso los desplazamientos más básicos están contemplados: durante el día hay traslados en barco hacia la playa más cercana, entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde.

Otros servicios, como los taxis acuáticos, el suministro de alimentos y bebidas bajo demanda o determinadas excursiones, se presupuestan aparte.

La Costa Amalfitana sin multitudes

La ubicación es otro de los grandes activos de Isolaria. Desde la isla se puede acceder en barco a algunos de los grandes iconos de la zona, mientras que la propiedad permanece apartada de las miradas y del turismo masivo. Positano, Amalfi, Praiano, Ravello, Sorrento o Capri forman parte del radio de escapadas posibles.

También se pueden organizar excursiones a Capri e Ischia o visitas a Nápoles, Salerno, Pompeya y Herculano. La propia Costa Amalfitana queda así convertida en una especie de extensión de la propiedad, pero con la diferencia de que el punto de partida y de regreso siempre es una isla privada.

Un refugio dentro de una zona natural protegida

La exclusividad de Isolaria también está condicionada por su entorno. La propiedad se encuentra dentro de una reserva natural protegida, un espacio en el que habita fauna diversa y que sirve incluso como zona de paso para aves migratorias. Por ello, los huéspedes deben respetar determinadas normas ambientales durante su estancia.

La naturaleza no funciona aquí únicamente como telón de fondo. Forma parte de la experiencia: los olivares, el huerto, los jardines mediterráneos, el sendero y el acceso directo al mar construyen una idea de lujo mucho más ligada al aislamiento que a la ostentación.

Eso sí, hay algunas condiciones que conviene tener en cuenta. La villa no está adaptada para personas con movilidad reducida, no admite mascotas y es un alojamiento para no fumadores.

Además, existe una responsabilidad por daños de 10.000 euros y los servicios adicionales deben abonarse localmente antes de la salida, salvo que se haya acordado otra fórmula.