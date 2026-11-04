Hortensia Herrero, la única española en el top de los 200 grandes coleccionistas del mundo: «El arte es una pasión, no una competición»

Hortensia Herrero vuelve a situarse entre los grandes nombres del panorama internacional, aunque esta vez por una faceta que va mucho más allá de su posición entre las mayores fortunas de España. La vicepresidenta de Mercadona ha sido incluida por tercer año consecutivo en el Top 200 Collectors de ARTnews, la prestigiosa selección que reúne a los coleccionistas de arte más activos e influyentes del mundo. Es, además, la única representante española en una lista en la que comparte espacio con figuras como Hélène y Bernard Arnault, François Pinault o Miuccia Prada.

La empresaria valenciana, a quien la última lista Forbes atribuye una fortuna de 5.550 millones de euros, ocupa el segundo puesto entre las mujeres más ricas de España, por detrás de Sandra Ortega, y el sexto en la clasificación general. Sin embargo, su presencia en ARTnews responde a una faceta menos conocida de su trayectoria: su pasión por el arte y su apuesta por acercarlo al público.

«Para mí, el arte es una pasión, no una competición. Prefiero compartir antes que competir», aseguró Herrero al conocerse su inclusión en esta selección internacional. Una declaración que resume la filosofía con la que ha construido su colección y, sobre todo, la voluntad de hacerla accesible a otras personas. Sus adquisiciones, según explicó en el comunicado difundido entonces, responden a sus gustos personales y a la manera en que cada obra encaja en el conjunto.

Fundada en Estados Unidos en 1902, ARTnews es una publicación especializada en el mundo del arte y su mercado. Desde 1990 elabora el Top 200 Collectors, una clasificación que identifica a algunos de los coleccionistas más relevantes del panorama internacional a partir de consultas a galeristas, asesores, especialistas de casas de subastas y comisarios. La presencia de Herrero por tercer año consecutivo consolida así el reconocimiento internacional de su colección valenciana.

El proyecto que mejor representa esta apuesta es el Centro de Arte Hortensia Herrero, inaugurado en noviembre de 2023 en el Palacio Valeriola, un edificio barroco del siglo XVII situado en el centro de Valencia. Su rehabilitación y adaptación requirieron más de cinco años de trabajo para convertirlo en un espacio expositivo abierto al público, donde conviven obras de artistas contemporáneos de primer nivel.

El centro acaba de iniciar una nueva etapa con una reorganización de sus fondos que incorpora más de 40 obras y 19 artistas que hasta ahora no estaban representados. Entre las novedades figuran una de las características: calabazas de Yayoi Kusama, un espacio dedicado a Miquel Barceló, nuevas piezas de Joan Miró y propuestas de Mat Collishaw y del colectivo artístico teamLab. Desde su apertura, el espacio ha recibido cerca de 600.000 visitantes, según los datos facilitados por la propia institución.

La actividad cultural de Hortensia Herrero no se limita al coleccionismo. A través de la fundación que preside, también ha impulsado proyectos de conservación del patrimonio valenciano, con intervenciones en edificios históricos como las iglesias de San Nicolás y de los Santos Juanes. En este último templo, los trabajos han incluido la recuperación de elementos artísticos, entre ellos los frescos de Palomino, además de la rehabilitación arquitectónica.