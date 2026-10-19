Blanca y María, fundadoras de Lav_Art: «Si desaparecen las galerías, el círculo artístico se rompe»

Si hay algo que nutre la identidad de Madrid, son sus barrios, nodos de la cultura, cada cual con una identidad completamente diferente y marcada. Sólo hace falta acercarse y conocerlos. Lavapiés, por ejemplo, concentra uno de los núcleos artísticos más importantes de nuestro país. Poca gente lo sabe, pero la calle Doctor Fourquet es la calle con más galerías de arte de España, pues cuenta con alrededor de 15 galerías de arte distribuidas en un tramo de apenas unos cientos de metros. Pero ocurre lo siguiente: el arte impone. Cruzar el umbral de la galería es todavía un reto al que María y Blanca, las mentes tras la iniciativa Lav_Art, han querido hacer frente.

Su lógica es la siguiente: si las personas no van al arte, que sea el arte el que llegue a las personas. Y para ello han ideado una iniciativa que busca conectar el tejido cultural del barrio a través de un mapa interactivo y diferentes actividades. Lav_Art ha concentrado a 30 galerías de arte contemporáneo del barrio de Lavapiés, del 19 de octubre al 22 de noviembre. A modo de llamamiento, Blanca nos explica que no es una convocatoria pensada únicamente para perfiles del mundo del arte.

«Ellos quieren que vengan, por supuesto, pero todo el mundo será bienvenido a conocer algo más sobre arte. Si conseguimos que un 10 % de quienes no están vinculados al mundo del arte se acerque a las charlas y descubra que le interesa, para nosotras ya sería un éxito», apunta Blanca. La programación, de hecho, ha sido pensada para dar la bienvenida a una variedad total de perfiles.

La vida de Blanca y María son las mentes tras el proyecto. Ambición laboral no les falta y su trayectoria profesional conjunta es la principal evidencia que tienen para justificarlo. Actrices de profesión, se conocieron durante su formación actoral y, desde entonces, han construido una relación tanto personal como profesional. Cada una cuenta con su propio estudio de producción y desarrolla proyectos en su ámbito. Durante el confinamiento, crearon Acotadas, una marca de chaquetas que nació a raíz del cumpleaños de una amiga. Aquel fue su primer proyecto conjunto, que las llevó incluso a impartir una charla en la Fashion Week.

Por esas mismas fechas, pusieron en marcha un nuevo espacio en la antigua panadería de los padres de Blanca. Allí crearon La Panartería Gallery, una concept store que definían como una antigalería y que se convirtió en un lugar de encuentro y exposición artística. Aunque nunca habíamos querido que fuese galería», nos confiesan. Con una ambición desmedida, como comentábamos, paralelamente fundaron Giradas Producciones con el objetivo de realizar su primera serie y a través de la cual han organizado diferentes funciones.

Una iniciativa para dar visibilidad al tejido artístico de Lavapiés

La iniciativa surge de una idea de generar tejido artístico, «lo más importante era dar visibilidad a algo que ya existe. No se trata tanto de descubrir Lavapiés a través del arte contemporáneo como de descubrir una realidad que ya estaba ahí, pero que no es suficientemente conocida», apuntan. Hablan de las galerías y la necesidad de crear una nueva relación con el público, ya que, defienden, «si desaparecen las galerías, los artistas necesitan otros espacios donde exponer y el círculo se rompe».

Fue así cuando Blanca y María comenzaron conversaciones con la Junta Municipal del Distrito Centro. «Carlos Segura y Pablo Refoylo se pusieron en contacto con nosotras porque creían que se podía hacer algo con las galerías de Lavapiés, aprovechar el tejido cultural que ya existe y movilizar un poco el barrio», apuntan. Porque Lavapiés, para sorpresa de nadie, no es un barrio que pase desapercibido en la masa artística de Madrid.

En un principio, no imaginaban que hubiese «más de 15» galerías interesadas en el encuentro. «Sin embargo, nos encontramos con un sí tras otro y finalmente hemos reunido 30 espacios». Entre los que destacan, no sólo pequeños espacios, sino también algunas de las entidades culturales más reconocidas del barrio. «Vamos a hacer charlas con el Reina Sofía gracias a Amigos del Reina, y La Casa Encendida y otras entidades, como La Asociación de Galerías de Arte de Lavapiés, también llevaban tiempo interesadas en encontrar una manera de implicarse más en el barrio».

Un mapa para descubrir el arte de Lavapiés. Un mes para vivirlo

El proyecto, en principio, contemplaba realizar una cartografía, «un libro de 84 páginas que estará disponible gratuitamente en diferentes puntos para que cualquiera pueda recorrer las galerías», como en el punto de información de La Casa Encendida o en la página web de la iniciativa. Casi de forma orgánica, la iniciativa fue tomando las calles. «Queríamos empezar por las galerías porque son fundamentales para el mundo del arte contemporáneo».

«El trabajo que se ve después en los museos está impulsado también por las galerías y, por supuesto, por los artistas que forman parte de ellas». Así surgió un mes de activaciones que nació con el fin de dinamizar el proyecto. Por eso, han preparado 5 exposiciones, cinco recorridos guiados por galerías, organizados junto a Ara Agency, para descubrir exposiciones y espacios artísticos del barrio.

También, tres conversaciones sobre el sector artístico, centradas en el coleccionismo y los profesionales del ecosistema del arte contemporáneo, que tendrán lugar en el Museo Reina Sofía y La Casa Encendida. Entre los que destacan, un encuentro sobre cómo empezar una colección, el 24 de octubre, y una conversación sobre los agentes del arte, el 31 de octubre, dedicada a las figuras profesionales que intervienen en la creación, exhibición y circulación de las obras.

Nuevas conversaciones

Marta y Blanca iniciaron esta iniciativa tras una reflexión sobre el contexto actual de las galerías en Madrid: «Hay una conversación que se repite mucho en el mundo de las galerías: que no hay coleccionistas. Pero nosotras nos preguntamos cómo va a haberlos si la gente ni siquiera entra en las galerías», explica María. «Existe la idea de que son espacios elitistas y de que, para entrar, tienes que comprar algo. Sin embargo, hay muchas formas de coleccionar; no todo el mundo tiene que comprar una obra de gran formato ni hacer una inversión enorme. Hay distintas maneras de acceder al arte y de apoyar la cultura de nuestro país».

«Y, por encima de todo, está la educación», añade Blanca. «Tenemos que entender que las galerías son espacios de acceso gratuito y que forman parte de la oferta cultural de una ciudad. Cuanta más gente joven entre y cuanto más diversos sean los públicos, mejor». Porque, tal y como reflexiona, en el contexto actual de la ciudad hay un reto que superar: «Creo que estas conversaciones ayudan a humanizar el arte. El mercado del arte tiene una dimensión económica, como cualquier otro mercado, pero eso no significa que el arte sea algo inaccesible. Para mí, es una de las cosas más humanas que hay».

Como uno de los pilares principales de la iniciativa, encontramos que gran parte de las conversaciones y de las charlas van enfocadas a educar sobre el coleccionismo a públicos que quieren introducirse en el arte. Ambas comparten «la sensación de que existe una generación de coleccionistas que empieza a hacerse mayor y que quizá no está encontrando un relevo».

«Creemos que hay mucha gente que podría coleccionar sin necesidad de formar parte de una fundación o de tener una gran colección». Ellas, como galeristas y autónomas, defienden que no siempre es fácil cambiar la visión hacia el arte como algo accesible, «sabemos que no todo tiene que consistir en comprar una obra carísima; a veces puedes encontrar una pieza que encaje contigo y con tus posibilidades». «Y hay que recordar que consumir arte tampoco significa necesariamente comprar», añaden, «significa verlo, conocerlo, darlo a conocer y aprender a apreciarlo».