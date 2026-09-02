Eugenia Martínez de Irujo elige un palacio imperial para una escapada romántica con Narcís Rebollo en Biarritz: desde 4.000 € la noche

Hay lugares que parecen diseñados para vivir una historia de amor. Y el Hôtel du Palais de Biarritz es, sin duda, uno de ellos. Frente a la Grande Plage y con el Atlántico como telón de fondo, este espectacular palacio convertido en hotel es uno de los grandes iconos del lujo francés. Un escenario que encaja a la perfección con una escapada romántica como la que podría disfrutar Eugenia Martínez de Irujo junto a Narcís Rebollo.

La aristócrata conoce bien este exclusivo rincón de la costa francesa. Durante una visita a Biarritz en 2024, Eugenia fue fotografiada disfrutando de la terraza del emblemático hotel junto a su familia.

De residencia imperial a hotel legendario

La historia del Hôtel du Palais está ligada a una de las mujeres más fascinantes de la aristocracia europea: la emperatriz Eugenia de Montijo. En 1854, Napoleón III mandó construir frente al mar una residencia de verano para su esposa, bautizada como Villa Eugénie.

La pareja imperial convirtió Biarritz en uno de los destinos de moda de la alta sociedad europea. Tras un incendio en 1903, el edificio fue reconstruido conservando su carácter monumental y abrió sus puertas como hotel. Hoy, sus fachadas y cubiertas forman parte del patrimonio histórico francés y el establecimiento cuenta con la exclusiva distinción Palace.

El resultado es un hotel donde cada rincón recuerda su pasado imperial: molduras, grandes salones, mobiliario de inspiración Napoleón III y una decoración sofisticada que combina historia y confort contemporáneo.

Dormir frente al océano desde 4.000 euros

El lujo tiene aquí un precio acorde con el escenario. Las tarifas varían según las fechas y la categoría, pero las estancias con vistas al mar pueden situarse alrededor de los 4.000 euros por noche, mientras que las suites más exclusivas alcanzan cifras muy superiores. El hotel dispone de 142 alojamientos, entre habitaciones y suites, muchos de ellos con vistas al océano Atlántico.

Para una escapada en pareja, las habitaciones frente al mar son probablemente la elección más especial: grandes ventanales, interiores elegantes y el espectáculo de despertarse contemplando el océano. Algunas suites ofrecen además amplios espacios independientes y detalles propios de una auténtica residencia privada.

Un balcón privilegiado sobre Biarritz

Si algo convierte al Hôtel du Palais en un destino excepcional son sus vistas. Su privilegiada ubicación permite contemplar la Grande Plage y el Atlántico desde diferentes puntos del hotel.Uno de los lugares más espectaculares es la Rotonde, con una panorámica de 180 grados sobre el océano. Un escenario perfecto para una cena al atardecer o para disfrutar de una copa mientras cambia la luz sobre el Cantábrico.

Alta gastronomía y tardes sin prisa

La experiencia continúa en sus restaurantes y bares. La propuesta gastronómica apuesta por la cocina francesa y los productos locales, mientras que el Lounge Eugénie ofrece un ambiente más relajado, cócteles y una terraza con vistas al mar. Para completar la escapada está el Spa Impérial, con tratamientos de bienestar, instalaciones de fitness y una piscina exterior climatizada de agua de mar.