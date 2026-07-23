El palacio maldito de Venecia sale a la venta por 18 millones de euros: la joya renacentista que enamoró a Monet

Venecia vuelve a poner en el escaparate uno de sus grandes tesoros ocultos: Ca’ Dario, el palacio renacentista que se asoma al Gran Canal, que enamoró a Claude Monet y que durante siglos ha estado rodeado de una inquietante leyenda. La histórica residencia, considerada una de las casas privadas más singulares de la ciudad italiana, llegó al mercado de la mano de Christie’s con un precio de salida de 18 millones de euros, una cifra que refleja tanto su valor arquitectónico como su extraordinario legado artístico. Entre mármoles, vistas privilegiadas y relatos de tragedias, este palacio sigue alimentando la fascinación internacional.

Un palacio veneciano con siglos de historia

Pocas propiedades pueden presumir de haber sido fuente de inspiración para uno de los grandes maestros del impresionismo y, al mismo tiempo, protagonizar una de las leyendas más conocidas de Venecia. Ca’ Dario, situada en el sestiere de Dorsoduro, frente a la desembocadura del Gran Canal, es una de esas construcciones donde la realidad y el mito parecen convivir en el mismo espacio.

El edificio fue construido a finales del siglo XV por Giovanni Dario, secretario del Senado de la República de Venecia, quien encargó la residencia como símbolo de prestigio y poder. Su fachada, decorada con mármoles policromados y elementos arquitectónicos propios del Renacimiento veneciano, pronto convirtió al palacio en una de las edificaciones más singulares de la ciudad.

Con el paso del tiempo, Ca’ Dario cambió de manos y de propietarios, pero nunca perdió su carácter excepcional. Su ubicación privilegiada, su estética refinada y la atmósfera casi teatral que desprenden sus muros la transformaron en una de las casas privadas más reconocibles del Gran Canal.

La mirada de Monet sobre Ca’ Dario

La fama internacional del palacio está ligada también al arte. Durante su estancia en Venecia en 1908, Claude Monet quedó fascinado por la arquitectura de la ciudad y dedicó varias obras a sus edificios más emblemáticos. Entre ellos se encontraba Ca’ Dario, cuya fachada captó desde diferentes perspectivas y bajo distintos efectos de luz.

Como ocurrió con otros escenarios venecianos representados por el pintor francés, Monet no buscaba únicamente reproducir un edificio, sino capturar la transformación constante de la ciudad: los reflejos del agua, los cambios atmosféricos y esa sensación casi efímera que convierte a Venecia en un lugar suspendido en el tiempo.

Que un inmueble privado forme parte del imaginario pictórico de Monet aumenta todavía más su valor simbólico. Ca’ Dario no es sólo una residencia histórica, sino también un fragmento de la Venecia que inspiró a algunos de los artistas más importantes de la historia.

Christie’s lleva al mercado una propiedad única

Ahora, Christie’s ha puesto el foco sobre esta residencia histórica, despertando el interés de coleccionistas internacionales, inversores y amantes del patrimonio. La operación supone una oportunidad excepcional: adquirir una pieza arquitectónica situada en uno de los enclaves más codiciados del mundo y vinculada a una historia artística de enorme relevancia.

El precio de salida de Ca’ Dario se situó en 18 millones de euros, una cifra acorde con el carácter extraordinario de una propiedad que no puede valorarse únicamente por sus dimensiones o sus prestaciones, sino por todo el legado cultural que concentra. El palacio, con alrededor de 1.000 metros cuadrados, ocho habitaciones, ocho baños, un jardín privado y acceso directo al Gran Canal, pertenece a una categoría de inmuebles únicos dentro del mercado internacional del lujo.

La leyenda de la casa maldita de Venecia

Junto a su belleza, Ca’ Dario lleva décadas asociada a una oscura reputación. La residencia es conocida popularmente como la casa maldita de Venecia debido a una serie de sucesos trágicos que han alimentado la leyenda alrededor de sus propietarios.

La historia comenzó a finales del siglo XIX, cuando el palacio pasó a manos de la familia Barbaro. Desde entonces, diferentes propietarios han sido vinculados a episodios desafortunados, como ruinas económicas, muertes inesperadas o circunstancias dramáticas. Con el tiempo, esta sucesión de acontecimientos dio origen a la creencia de que Ca’ Dario estaba marcada por una especie de destino negativo.

Entre quienes han quedado asociados a la leyenda se encuentra el empresario italiano Raoul Gardini, propietario del palacio en los años noventa, que falleció poco después de verse implicado en el escándalo financiero de Tangentopoli. También el músico británico Christopher Kit Lambert, conocido por haber sido mánager del grupo The Who, tuvo una relación con la propiedad y murió en circunstancias complicadas.