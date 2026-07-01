El hotel en Escocia con una habitación secreta en honor a Coco Chanel: desde 1.200 euros la noche

Hay hoteles que destacan por su arquitectura, otros por su gastronomía o por un servicio impecable. Sin embargo, existen alojamientos capaces de transformar una estancia en un auténtico viaje por la historia. Eso es precisamente lo que acaba de hacer The Fife Arms, uno de los hoteles más exclusivos de las Highlands escocesas, al inaugurar una habitación secreta dedicada a Coco Chanel. Más que una suite de lujo, se trata de una experiencia inmersiva que recupera el profundo vínculo que la diseñadora francesa mantuvo con Escocia durante la década de 1920, cuando descubrió los paisajes, las tradiciones y, sobre todo, el tejido tweed que acabaría convirtiéndose en una de las señas de identidad de la maison Chanel.

Un hotel convertido en destino

Situado en el pequeño pueblo de Braemar, en pleno corazón del Parque Nacional de Cairngorms, The Fife Arms es mucho más que un hotel de cinco estrellas. El edificio nació como una posada victoriana en el siglo XIX para dar alojamiento a viajeros que recorrían las Highlands, pero su gran transformación llegó en 2016, cuando fue adquirido por los coleccionistas y galeristas Iwan y Manuela Wirth, fundadores de Artfarm y estrechamente ligados al mundo del arte.

Tras una ambiciosa rehabilitación dirigida por el diseñador Russell Sage, el hotel se convirtió en un auténtico museo habitable. Sus salones, pasillos y habitaciones reúnen miles de obras de arte y antigüedades, desde piezas firmadas por Pablo Picasso o Lucian Freud hasta instalaciones contemporáneas, mobiliario histórico y objetos curiosos que aparecen en cada rincón. La sensación para el huésped es la de recorrer una galería de arte en la que, además, puede dormir, cenar y descubrir nuevos detalles a cada paso.

La historia de amor que unió a Coco Chanel con Escocia

Aunque hoy resulte imposible separar el tweed del universo Chanel, la relación entre ambos nació muy lejos de los talleres parisinos. Fue durante los años veinte cuando Gabrielle Coco Chanel comenzó a viajar con frecuencia a Escocia gracias a su relación sentimental con Hugh Grosvenor, segundo duque de Westminster, considerado entonces uno de los hombres más ricos del Reino Unido.

Durante aquella década, Chanel pasó largas temporadas en las Highlands, acompañando al duque en jornadas de pesca, caza y paseos por la naturaleza. Allí descubrió cómo tanto campesinos como aristócratas utilizaban el tweed para protegerse del frío y quedó fascinada por un tejido resistente, elegante y profundamente ligado al paisaje escocés.

Aquella inspiración cambiaría para siempre la historia de la moda. Chanel adaptó el tweed al armario femenino, suavizando sus estructuras y transformándolo en sinónimo de sofisticación. Desde entonces, las icónicas chaquetas de la firma francesa mantienen una estrecha relación con Escocia y con los telares de Linton, proveedor histórico de Chanel desde 1928.

Una habitación que permanece oculta

La nueva habitación no aparece a simple vista. Su acceso forma parte de la experiencia. La llave permanece escondida en un pequeño reloj situado en la recepción del hotel y, una vez encontrada, los huéspedes deben seguir un recorrido marcado por camelias, la flor favorita de Coco Chanel, hasta descubrir una estancia oculta entre los pasillos del edificio.

La propia puerta anticipa el universo que espera al otro lado con una frase escrita por Winston Churchill en una carta dirigida a su esposa Clementine en 1927: «Coco pesca desde la mañana hasta la noche», recordando la afición que la diseñadora desarrolló durante sus estancias en Escocia.

Todo está pensado para recrear la personalidad y el estilo de Chanel sin caer en una reproducción literal de su apartamento parisino.

Un interior lleno de referencias a la diseñadora

El espacio combina lujo, artesanía y referencias históricas. Los tejidos han sido confeccionados especialmente con tweeds en tonos verdes y burdeos elaborados por Linton, la histórica fábrica que sigue colaborando con Chanel casi un siglo después.

Uno de los elementos más llamativos es el vestidor, cuya entrada permanece oculta tras unos biombos. No se trata de un recurso decorativo casual. Coco Chanel detestaba las puertas visibles y acostumbraba a esconderlas detrás de pantallas para crear espacios más fluidos y dar la sensación de que las visitas nunca tenían prisa por marcharse.

También aparecen numerosas referencias a su apartamento del número 31 de la Rue Cambon de París. La lámpara inspirada en espigas de trigo, el espejo art déco del tocador o la decoración de inspiración oriental recuerdan algunos de los objetos que formaban parte de su residencia privada.

El dormitorio incorpora además un espectacular cabecero pintado siguiendo la tradición de la chinoiserie escocesa, papel pintado inspirado en Rosehall House, la mansión escocesa que Chanel decoró durante su relación con el duque, y una impresionante bañera exenta de cobre situada en un rincón especialmente diseñado para el descanso. Libros sobre la vida de la diseñadora completan una estancia concebida casi como un pequeño museo privado.

¿Cuánto cuesta dormir en la habitación de Coco Chanel?

Como ocurre con la mayoría de experiencias exclusivas de The Fife Arms, el precio de esta habitación se sitúa en la gama alta del lujo internacional. La estancia parte aproximadamente de las 1.100 libras esterlinas por noche, alrededor de 1.300 euros, dependiendo de la temporada y la disponibilidad, una tarifa acorde con la exclusividad del alojamiento y con el carácter casi único de la experiencia.

A ello se suma el atractivo del propio hotel, que ofrece restaurantes de alta cocina, una de las colecciones de whisky más destacadas de Escocia, salones repletos de obras de arte y una ubicación privilegiada para explorar algunos de los paisajes más espectaculares de las Highlands, muy cerca del castillo de Balmoral.