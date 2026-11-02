7 restaurantes de Madrid donde comer los mejores bikinis, entre ellos el favorito de Mario Casas y Melyssa Pinto

Crujiente por fuera, dorado en la superficie y con un interior cremoso en el que el queso fundido es el gran protagonista. El bikini , ese sándwich caliente elaborado tradicionalmente con jamón cocido y queso entre dos rebanadas de pan , ha pasado de ser un clásico de las cafeterías a convertirse en uno de los bocados más deseados de la gastronomía madrileña. Hoy, los restaurantes de Madrid han decidido reinventarlo con ingredientes prémium, productos ibéricos y combinaciones sorprendentes . Desde el cochinillo hasta el solomillo o el rabo de toro, trazamos una ruta por siete direcciones para descubrir las versiones más originales de este clásico.

1. Los 33

Plaza de las Salesas, 9.

Es uno de los grandes responsables de la fiebre del bikini en Madrid. El de Los 33 se prepara a la parrilla y combina pan de miga italiano, finas lonchas de prosciutto, queso Havarti y mantequilla ahumada . El resultado es un sándwich dorado, crujiente y con el queso perfectamente fundido. Un bocado que ha conseguido hacerse un hueco entre los platos más solicitados del restaurante.

2. Amós

Rosewood Villa Magna, calle de José Ortega y Gasset, 2.

El restaurante de Jesús Sánchez también tiene su propia interpretación de este clásico. Su bikini se elabora con pan brioche hecho en su propio obrador, tostado con mantequilla cántabra y relleno de solomillo, queso de los Valles Pasiegos y pimientos rojos confitados . Una combinación que lleva el sándwich a otro nivel y que demuestra que un bocado informal también puede tener un lugar en la alta gastronomía.

3. Särdo

Calle de Carranza, 10.

Särdo es una dirección interesante para una ruta de gastronomía informal en Chamberí, con una carta de tapas y bocados contemporáneos. Sin embargo, no hemos podido verificar que actualmente tenga un bikini específico en carta . Conviene confirmar su disponibilidad antes de incluirlo como parada de esta ruta.

4. Casa Canito

Calle de Recoletos, 11.

En Casa Canito, el bikini se viste de producto ibérico. Su propuesta combina jamón ibérico, mozzarella y trufa , tres ingredientes que convierten el clásico mixto en un bocado mucho más sofisticado. Una dirección perfecta para quienes disfrutan del tapeo creativo y de las versiones renovadas de los grandes clásicos.

5. Persimmons

Calle de Bárbara de Braganza, 2.

Aquí la receta da un giro inesperado. Persimmons propone un bikini de cochinillo a la brasa acompañado de salsa adjika , una elaboración tradicional georgiana de carácter especiado y ligeramente picante, zanahoria y repollo marinado . La mezcla de la carne jugosa con el frescor y la acidez de las verduras consigue una combinación original que se aleja por completo del tradicional jamón y queso.

6. Bikini Bar – Rafa Zafra

NH Collection Madrid Eurobuilding, calle del Padre Damián, 23.

Como su propio nombre indica, aquí el bikini es el protagonista. El proyecto gastronómico de Rafa Zafra rinde homenaje a este formato con una carta dedicada a los bikinis y entrepanes. Desde el clásico de jamón cocido y queso hasta propuestas más creativas , el restaurante convierte el sándwich en una experiencia gastronómica propia. Una parada imprescindible para los auténticos aficionados a este bocado.

7. Bar Manero

Calle de Claudio Coello, 3.

Bar Manero lleva el bikini al terreno del lujo gastronómico con una selección de versiones gourmet. Entre sus propuestas encontramos el de queso y trufa, el de pastrami, el de rabo de toro y foie o incluso versiones con steak tartar y caviar y salmón y caviar . Una carta que demuestra que este sencillo sándwich admite prácticamente cualquier interpretación y que lo convierte en uno de los bocados más apetecibles de la casa.