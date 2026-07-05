Victoria Federica, Mar Flores y Fiona Ferrer deslumbran en la fiesta más exclusiva del verano en Mallorca

Mallorca ya ha dado el pistoletazo de salida a su temporada más exclusiva. Puerto Portals, uno de los puertos deportivos más emblemáticos del Mediterráneo, ha celebrado su 40 aniversario con una velada que reunió a algunas de las caras más conocidas de la alta sociedad española. Empresarios, socialités, modelos e influencers desfilaron por la ya icónica alfombra azul de un evento que volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del verano balear.

Victoria Federica, Mario Conde, Mar Flores, Fiona Ferrer o Sheila Casas fueron algunos de los invitados que no quisieron perderse una cita que congregó a cerca de 400 asistentes y que, además de celebrar cuatro décadas de historia, sirvió para rendir homenaje al legado de su fundador, Klaus Graf. Su visión convirtió Puerto Portals en mucho más que un puerto deportivo: un espacio donde gastronomía, ocio, comercio y estilo de vida conviven desde hace cuarenta años, convirtiéndolo en uno de los enclaves más exclusivos del Mediterráneo.

Victoria Federica y la blusa perfecta para una noche de verano

La nieta del rey emérito Juan Carlos I acudió acompañada por una de sus grandes amigas, Rocío Laffón, con quien incluso compartió un divertido vídeo en redes sociales antes de llegar al evento. En esta ocasión, y sin la compañía de Jorge Navalpotro, Victoria Federica volvió a apostar por esa elegancia relajada que tanto le caracteriza.

La joven eligió una blusa de chifón con estampado en tonos azules e inspiración marinera, es decir, una de esas prendas capaces de elevar cualquier estilismo sin excesos. La combinó con un pantalón blanco de corte sastre y unas sandalias de tiras en el mismo tono, logrando un conjunto fresco, sofisticado y perfecto para una noche de verano junto al mar. Una propuesta fácil de adaptar tanto para una cena en Puerto Portals como para cualquier velada en Marbella o la Costa Brava.

Mar Flores demuestra que el negro nunca falla

Si hay alguien que domina el arte de la elegancia sin esfuerzo, es Mar Flores. La modelo y empresaria apostó por un vestido negro que demostraba que la sencillez, cuando está bien ejecutada, siempre es un acierto.

El diseño, de escote palabra de honor, incorporaba un delicado juego de volúmenes en la parte superior gracias a unos flecos que aportaban movimiento. La silueta continuaba con un cuerpo semitransparente que estilizada la figura y desembocaba en una falda satinada de capas, aportando ese aire sofisticado tan característico de los grandes eventos estivales. Un vestido pensado para perdurar más allá de una sola temporada.

Sheila Casas apuesta por la sencillez

Frente a estilismos mucho más elaborados, Sheila Casas optó por una propuesta cómoda y minimalista, dejando que fueran los complementos los auténticos protagonistas del conjunto.

La hermana de Mario y Óscar Casas escogió un vestido camisero en color caqui, ajustado a la cintura mediante un cinturón del mismo tejido. Una elección sencilla que quizá no era la más llamativa de la noche, pero que funcionaba a la perfección por su naturalidad. El verdadero punto de interés llegaba con las sandalias: un diseño abierto de cuero con una amplia pala y anilla para el dedo pulgar que aportaba personalidad a un look de líneas básicas.

María José de Castellví y Mario Conde, elegancia clásica

Mario Conde y María José de Castellví volvieron a demostrar que la discreción también puede ser sinónimo de elegancia. El empresario apostó por una combinación clásica formada por camisa blanca, americana beige, pantalón chino azul marino y zapatos a juego, un estilismo impecable para una cita de verano.

Por su parte, María José de Castellví eligió un vestido negro de punto calado, sin mangas y de largo midi, al que aportó un inesperado toque de color con unas sandalias rojas de tacón decoradas con flores en las tiras. Un detalle que elevaba el conjunto y rompía con acierto la sobriedad del negro.

Fiona Ferrer, la sofisticación del menos es más

Hablar de Fiona Ferrer es hablar de elegancia. La experta en moda volvió a demostrar por qué es una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país con un estilismo que respiraba sofisticación desde la sencillez.

Para la ocasión eligió un vestido negro de corte midi y silueta ajustada, con finos tirantes y un favorecedor escote corazón que concentraba todo el protagonismo del diseño. Lo combinó con unas sandalias negras minimalistas y un bolso de hombro en tono coral con cadena metálica, aportando el contraste justo al conjunto. En materia de joyas, siguió al pie de la letra la máxima de Coco Chanel de que «menos es más», limitando los accesorios a un elegante anillo y varias cadenas finas que completaban un look impecable.

Puerto Portals volvió a convertirse así en el gran escaparate del verano mallorquín. Más allá de la celebración de su 40 aniversario, la velada dejó claro que el lujo más actual ya no entiende de excesos, sino de piezas bien elegidas, combinaciones equilibradas y una elegancia natural que sigue siendo el mejor aliado cuando cae el sol frente al Mediterráneo.