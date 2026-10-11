Susto en la boda de Sandra Barneda: el marido de Carmen Borrego se desmaya en plena celebración

La boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel ha dado mucho que hablar, y no solo por los estilismos de las novias o la lista de invitados. Durante la celebración, José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, sufrió un desmayo y tuvo que recibir asistencia médica. Un inesperado episodio que ha añadido un nuevo foco de atención a un enlace que ha reunido a numerosos rostros conocidos del mundo de la televisión.

Tras cuatro años de relación, Sandra Barneda y Pascalle Paerel han sellado su historia de amor en una celebración que se ha prolongado durante todo el fin de semana. La pareja ha elegido un rincón de Ávila muy especial para ambas, el mismo lugar en el que la presentadora de La isla de las tentaciones recibió una carta de cuatro páginas de su pareja durante una pedida de mano al atardecer. Una jornada íntima, rodeada de familiares y amigos, que también ha dejado un incidente inesperado.

Entre los invitados al enlace estaban Terelu Campos, Marta Torné, Jorge Javier Vázquez y Carmen Borrego, que acudió acompañada de su marido. Según ha contado el programa Fiesta, José Carlos Bernal se desmayó durante la celebración y tuvo que ser atendido. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre lo sucedido y Carmen Borrego tampoco se ha pronunciado públicamente al respecto.

El supuesto enfado de Carmen Borrego con Belén Esteban

En los últimos días, la colaboradora también ha vuelto a ocupar titulares por su relación con Belén Esteban. La vuelta de la princesa del pueblo a Telecinco ha coincidido con un nuevo capítulo en una relación marcada por los desencuentros. La pasada semana, Carmen Borrego se mostró contundente al explicar qué es lo que todavía no ha podido perdonar a su compañera: «Hay algo que no le puedo perdonar a Belén». A continuación, aclaró que se trataba de «algo que ha contado muy grave de mi hijo y creo que al menos me merezco una explicación».

Sin embargo, sus palabras contrastan con los encuentros privados que ambas habrían mantenido en las últimas semanas. La propia Belén Esteban se refirió a una de esas conversaciones y dejó en manos de Carmen cualquier explicación sobre lo ocurrido: «Bueno, yo ayer hablé con Carmen y me parece que hoy tiene programa, que aclare ella, porque yo ya…». Además, la colaboradora puso el foco en la gravedad del asunto que, según Carmen, continúa pendiente de resolver: «Fíjate si será grave, que hace dos semanas o tres estuve con ella. Bueno, he estado con ella varias veces».

Mientras se espera que trasciendan más detalles sobre el desmayo de José Carlos Bernal durante la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel, Carmen Borrego vuelve a situarse en el centro de la actualidad televisiva.