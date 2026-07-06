Sheila Casas responde a Álvaro Muñoz Escassi tras salir a la luz su nuevo noviazgo: «Es como repetitivo»

Sheila Casas ha roto su silencio después de las palabras que pronunció Álvaro Muñoz Escassi al ser preguntado por la nueva ilusión de la excolaboradora de televisión. La hermana de Mario Casas ha respondido con naturalidad, aunque dejando claro que considera que el jinete está insistiendo demasiado en un asunto que, para ella, ya forma parte del pasado. Las cámaras han captado a Sheila en su llegada a Madrid tras la celebración del 40º aniversario de la marina Puerto Portals, en Palma de Mallorca, una cita que reunió a numerosos rostros conocidos como Victoria Federica, Mario Conde o Mar Flores. Allí, los reporteros aprovecharon para preguntarle por las recientes declaraciones de su expareja.

Todo comenzó después de que trascendiera que Sheila ha recuperado la ilusión junto a Sergio Ignacio González Sobrino, un empresario hasta ahora desconocido para el gran público con el que habría comenzado una discreta relación. Al conocer la noticia, Escassi reaccionó con unas palabras cargadas de afecto hacia quien fue su pareja.

«Si está bien, me alegro mucho por ella, de verdad. Espero que esté muy bien, porque la quiero mucho. Si está bien, me alegro un montón. No lo he visto, pero pobre si se parece a mí», comentó el jinete, una frase que rápidamente llamó la atención por la referencia al supuesto parecido entre él y el nuevo novio de Sheila.

Las comparaciones no tardaron en surgir. Tanto Escassi como Sergio Ignacio González Sobrino comparten algunos rasgos físicos: ambos son altos, morenos y de ojos azules, un detalle que alimentó los comentarios en redes sociales y en distintos programas de televisión.

Sheila Casas responde a Escassi

Sin embargo, Sheila ha querido zanjar el asunto con una respuesta tan breve como contundente. «Es que ya es como repetitivo, todo el rato el mismo comentario. Yo creo que es reiterar lo mismo», aseguró al ser preguntada por las palabras de Escassi, dejando entrever que considera innecesario seguir alimentando titulares sobre una relación ya terminada.

A pesar de ello, la influencer quiso rebajar cualquier atisbo de tensión entre ambos y dejó claro que el cariño sigue existiendo. «Es mutuo el cariño», añadió, evidenciando que, aunque cada uno haya rehecho su vida por separado, mantienen un recuerdo positivo de la historia que compartieron.

La relación entre Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi fue una de las más comentadas el tiempo que duró su relación.. Ambos hicieron pública su historia de amor y no escondieron la buena sintonía que existía entre ellos. Sin embargo, la relación llegó a su fin de manera amistosa, insistiendo desde el primer momento en que no había habido terceras personas ni conflictos importantes detrás de la ruptura.

Desde entonces, ambos han seguido caminos diferentes. Mientras Escassi continúa centrado en sus proyectos profesionales y televisivos, Sheila parece haber encontrado de nuevo la felicidad junto a Sergio Ignacio González Sobrino, con quien ha optado por mantener una relación mucho más discreta y alejada del foco mediático.

Con sus últimas declaraciones, Sheila deja claro que no quiere seguir mirando al pasado y que prefiere centrarse en el presente. Aunque reconoce el cariño que sigue sintiendo por Escassi y agradece sus buenos deseos, considera que es momento de dejar atrás las comparaciones y pasar página definitivamente.