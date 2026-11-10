Sara Carbonero (41 años) sobre sus raíces: «Soy de pueblo y estoy orgullosa. He comprado una casa del centro de Corral de Almaguer y la he puesto a mi gusto»

Sara Carbonero nunca ha escondido el cariño que siente por el lugar donde pasó su infancia. Aunque su trayectoria profesional la ha llevado a vivir durante años en Madrid y a convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión, conserva un vínculo muy especial con sus orígenes. Una relación que no se ha quedado únicamente en los recuerdos familiares y que ha querido reforzar con una adquisición muy personal: una vivienda en el centro de Corral de Almaguer, el municipio toledano donde creció.

La comunicadora habló de esta faceta de su vida en una entrevista donde abrió su corazón. Durante la conversación, en la que también abordó cuestiones relacionadas con su trayectoria y su vida personal, dejó claro que nunca ha sentido la necesidad de distanciarse de sus raíces por haber alcanzado la popularidad.

«Soy muy de pueblo, y lo digo muy orgullosa», aseguró. Una declaración que resume bastante bien la relación que mantiene con Corral de Almaguer y que explica por qué ha decidido conservar allí un espacio propio.

«Es una vivienda que he puesto a mi gusto para volver siempre que puedo», explicó en El País.

El pueblo de Sara Carbonero

Aunque nació en Madrid, la infancia de Sara Carbonero transcurrió principalmente en Corral de Almaguer, una localidad situada al nordeste de la provincia de Toledo. Allí creció antes de iniciar una carrera profesional que terminaría situándola frente a las cámaras y convirtiéndola en una figura habitual de la actualidad televisiva y social.

Su pasado en el municipio manchego estuvo marcado por una vida cotidiana muy diferente a la que tendría después. Lejos de los acontecimientos públicos, las entrevistas y la exposición mediática, la periodista disfrutó de una infancia vinculada a las costumbres de un pueblo pequeño. Una etapa que recuerda con cariño y que sigue teniendo un peso importante en su manera de entender la vida.

Según explicó, los jóvenes de su promoción tuvieron la oportunidad de estrenar el instituto La Besana, un centro educativo de Corral de Almaguer que forma parte de sus vivencias personales. Son precisamente este tipo de experiencias las que mantienen viva su conexión con la localidad y las que hacen que regresar tenga para ella un valor diferente al de cualquier otro destino.

El éxito profesional no ha cambiado la forma en la que Sara Carbonero habla de sus orígenes. La periodista continúa identificándose con aquel entorno y no tiene reparos en reivindicarlo públicamente. Su nueva vivienda parece responder a ese deseo de conservar una relación directa con el municipio, más allá de las visitas ocasionales que pueda realizar.

Quiere que sus hijos conozcan sus raíces

Durante su entrevista con El País, Sara Carbonero no solamente habló de su infancia en Toledo. También explicó que transmitir a sus hijos el cariño por los lugares de procedencia de sus familias es algo que considera importante. Una cuestión en la que tiene especial protagonismo Navalcruz, el pequeño municipio de la provincia de Ávila del que procede la familia paterna de los niños.

Se trata de la localidad vinculada a Iker Casillas, padre de sus hijos, donde el exportero del Real Madrid acostumbraba a pasar los veranos durante su infancia. Un lugar de dimensiones muy reducidas, con alrededor de un centenar de habitantes, que conserva el ambiente propio de las pequeñas poblaciones rurales.

«El padre de mis hijos es de otro pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho», comentó. A continuación, insistió en que no considera sus orígenes algo que deba dejarse atrás por haber desarrollado su vida en una gran ciudad. «Lejos de renegar de ello, lo reivindico», añadió en el mencionado medio.

Los encantos de Corral de Almaguer

La localidad elegida por Sara Carbonero para tener su segunda residencia se encuentra en la comarca de la Mancha Alta, al nordeste de Toledo. Corral de Almaguer conserva buena parte de la arquitectura tradicional de los municipios manchegos y cuenta con un casco urbano en el que todavía pueden encontrarse plazas, viviendas históricas y edificios que forman parte de su patrimonio.

Entre sus principales construcciones destaca el convento de San José, aunque uno de los monumentos más representativos es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, situada en la Plaza Mayor. Este templo constituye uno de los grandes referentes arquitectónicos del municipio y destaca por la riqueza de sus elementos históricos.

Su construcción comenzó a finales del siglo XV y continuó durante el XVI, por lo que reúne características del gótico tardío y del Renacimiento. Entre sus elementos más llamativos se encuentra una portada plateresca, además de sus cinco capillas laterales. Su importancia artística e histórica ha permitido que el edificio cuente con la protección de Bien de Interés Cultural.

Una vivienda con mucho significado

La adquisición de esta propiedad demuestra que Sara Carbonero mantiene intacto su vínculo con el lugar donde creció. Aunque su vida actual poco tiene que ver con aquella infancia en Corral de Almaguer, la periodista ha querido reservar un espacio para sus recuerdos y para las personas y costumbres que han formado parte de su historia.

Como vemos, entre su vida habitual en Madrid y sus compromisos profesionales, Carbonero cuenta ahora con un refugio en el corazón de Corral de Almaguer. Un lugar al que volver para reencontrarse con una parte de sí misma que, pese al paso de los años y a los cambios experimentados, continúa teniendo un protagonismo indiscutible en su vida.