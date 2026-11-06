Rosa Benito desvela el origen del distanciamiento entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado: «Fue por Encarna Sánchez»

Durante años, la supuesta rivalidad entre Isabel Pantoja y Rocío Jurado ha sido uno de los rumores más recurrentes de la crónica social española. Consideradas dos de las grandes voces de la música de nuestro país, ambas coincidieron en numerosas ocasiones ante las cámaras e incluso llegaron a desmentir públicamente que existiera una mala relación entre ellas. Sin embargo, las especulaciones sobre una posible enemistad nunca desaparecieron. Y es por ello por lo que ahora Rosa Benito ha decidido arrojar algo de luz al asunto durante su actual participación en Supervivientes All Stars, asegurando que ambas siempre se llevaron bien hasta que su amistad se vio afectada por la intervención de una tercera persona. Una revelación que era desconocida y que, como no podía ser de otra manera, ha llamado la atención de propios y extraños.

«Isabel y Rocío tenían relación hasta que entró Encarna Sánchez. De hecho, cuando Isabel se mudó a La Moraleja, venía mucho a casa de Rocío», comenzaba a contar a sus compañeros, recordando que incluso Kiko Rivera, cuando era pequeño, acompañaba a su madre en estas visitas. «Rocío tenía todos los sofás blancos, porque le encantaba ese color. Y cogió Kiko y se puso a pintarlos con bolígrafo. Mi cuñada solo decía: ‘No te preocupes, Isabel’. Pero cuando se fue, casi le da un patatús. Es que era todo el sofá entero pintado», recordaba entre risas.

Haciendo hincapié en el motivo por el que Rocío e Isabel dejaron de tener esa amistad tan cercana, Rosa Benito señalaba que todo ocurrió cuando Encarna Sánchez entró en la vida de la tonadillera. «La Sánchez le quitó todas las relaciones que pudiera tener», señalaba. Sobre por qué nunca hicieron ninguna colaboración musical juntas, la ex pareja de Amador Mohedano ha desvelado que fue porque sus managers nunca se pusieron de acuerdo. «No se dio, pero es que ellas se llevaban bien. A ver, que yo sé que Rocío en el escenario no había nadie que le echara la pata. Ella era ella y se centraba en ella. Pero cuando se bajaba, era la persona más natural del mundo», comentaba.

A pesar del distanciamiento que, según Rosa, propició Encarna Sánchez, recuerda que Isabel Pantoja estuvo muy pendiente de la intérprete de Como una ola cuando fue diagnosticada de cáncer. «Yo la llamaba, ella me llamaba, llamaba a Amador, a Rocío Carrasco… Siempre estuvo pendiente y preocupada», decía.

Como no podía ser de otra manera, sus declaraciones han sido comentadas enseguida por los colaboradores desde plató, en concreto por Rosario Mohedano, quien ha asegurado que lo que contaba su madre era totalmente cierto. «Yo he conocido a Isabel y ella me ha abierto la puerta de su casa muchas veces. Inclusive cuando mi tía Rocío vivía. He ido al Rocío con ella y todo. El primer año que me invitó, mi tía me dijo que fuera porque no tenía duda de que Isabel se iba a portar bien conmigo. Y así fue», sentenciaba. Por su parte, Isa Pantoja que también estaba en plató, ha confirmado estas informaciones, asegurando que ella recuerda cómo su madre hablaba por teléfono con Rocío Jurado.