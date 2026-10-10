Rocío Muñoz revela qué ha pasado con su denuncia contra Omar Montes y aclara: «No he presentado una sola prueba»

La guerra entre Omar Montes y Rocío Muñoz continúa sumando capítulos y, esta vez, ha sido la empresaria quien ha vuelto a pronunciarse sobre los procedimientos judiciales que mantiene con el artista. Desde que salió a la luz su relación y el nacimiento de su hijo, Diego Matteo, el pasado 1 de septiembre, las declaraciones cruzadas y las acciones legales han marcado una historia que todavía está bastante lejos de resolverse. Ahora, la empresaria ha explicado en qué punto se encuentra la denuncia que interpuso y cuáles son los siguientes pasos que tiene previsto dar.

Poco antes de dar a luz, esta aseguró que sentía miedo y que había recibido mensajes amenazantes dirigidos hacia su hijo. Tras el nacimiento del pequeño, uno de sus principales objetivos ha sido aclarar legalmente la paternidad de Omar Montes. Sin embargo, este no es el único frente que tiene abierto con el cantante. La propia Muñoz ha explicado que también presentó una denuncia en comisaría por unos hechos que, según su versión, no ha respaldado con las pruebas necesarias. «Yo interpuse una denuncia, no una demanda, una denuncia en comisaría, y ahí conté los hechos. Pero en ningún momento he presentado una sola prueba», ha explicado la empresaria. Con estas palabras, ha querido aclarar la diferencia entre la denuncia que presentó y una demanda judicial, además de precisar que, por el momento, no ha aportado pruebas en ese procedimiento.

Muñoz también se ha referido a la situación en la que se encuentra esa denuncia y a la posibilidad de dar nuevos pasos legales. «Esto no es que esté cerrado, simplemente ellos habían mandado un desistimiento de la denuncia, que a nosotros tampoco nos ha llegado su desistimiento. Yo que las pruebas, las palabras técnicas estas, no, me pierdo», señala. La empresaria ha explicado que, según su versión, todavía no ha recibido esa comunicación y que, por tanto, no ha tenido la oportunidad de presentar sus pruebas. «Por lo tanto, yo no he tenido la oportunidad de presentar mis pruebas, pero bueno, eso ya lo llevan mis abogados. No he podido hablar tampoco mucho con ellos de este tema hoy, porque yo he tenido mucho trabajo aquí en la clínica y no he tenido mucho tiempo, pero bueno, lo hablaré más extendido con ellos para poder informaros mejor», ha añadido. Muñoz ha dejado claro que serán sus representantes legales quienes le orienten sobre cómo proceder a partir de ahora. «Y eso es interponer ahora nosotros, no es un recurso, no recurrir, porque no ha habido pruebas en ese caso», ha concluido.

Mientras la empresaria trata de aclarar la situación de esa denuncia, ambos tienen todavía varios asuntos pendientes. El principal es el procedimiento de paternidad relacionado con Diego Matteo, nacido el pasado 1 de septiembre. La determinación legal de la paternidad constituye uno de los puntos centrales de este conflicto y deberá seguir su propio recorrido judicial.

A este procedimiento se suma una nueva cita prevista para el próximo 27 de octubre. Ese día está fijado un acto de conciliación a raíz de la reclamación presentada por Omar Montes contra Rocío Muñoz por presuntas injurias, calumnias y vulneración de su derecho al honor. El cantante solicita una indemnización de 500.000 euros. Conviene precisar que esta cita no constituye un juicio. Se trata de un acto de conciliación en el que las partes tienen la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Si no se logra o alguna de ellas no comparece, el conflicto podría continuar por la vía judicial correspondiente.

De este modo, la historia entre Omar Montes y Rocío Muñoz sigue pendiente de varios pasos legales. Mientras la empresaria asegura que todavía tiene cuestiones que aclarar con sus abogados, el procedimiento de paternidad y la conciliación de octubre mantienen abierto el enfrentamiento entre ambos.