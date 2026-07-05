Qué podría haberse hecho Yolanda Díaz, según un médico estético: «Bótox, pómulos y rinomodelación»

En política, la imagen cobra un papel fundamental. El aspecto de los líderes forma parte de su estrategia de comunicación y, en muchas ocasiones, acaba generando tanto interés como su propio discurso. Un claro ejemplo de ello es el caso de Yolanda Díaz, cuya evolución física en los últimos años ha sido objeto de numerosos comentarios y ha reabierto un gran debate sobre hasta qué punto la imagen es una herramienta política.

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, que ha construido buena parte de su discurso en torno a la cercanía con la ciudadanía y la defensa de las clases trabajadoras, ha visto cómo algunos cuestionan si su transformación estética encaja con la imagen de austeridad que tradicionalmente se asocia a la izquierda. Sin embargo, más allá de ese debate político, COOL ha hablado con José Manuel Gómez Villar, un reconocido médico estético español que ha descartado signos de cirugía en su rostro y ha atribuido los cambios a posibles tratamientos médicos estéticos no invasivos. Pero sobre todo, a un cambio de estilismo.

«Aparentemente, no hay un cambio que pueda ser sospecha de alguna cirugía, así que los cambios que ha presentado a lo largo del tiempo son debidos a la realización de tratamientos médicoestéticos, como puede ser el uso de botox en el tercio superior o un ligero aumento de pómulos», comenzaba a decir. Añadía que, aunque no lo confirma con certeza, había momentos en los que veía algo diferente en su nariz, algo que explicaba con la posibilidad de que se hubiera sometido a una rinomodulación, un procedimiento no quirúrgico «en el que se infiltra ácido hialurónico para modificar algunos ángulos de la nariz».

La clave está en su corte de pelo

Aunque según el experto, el rostro de Yolanda Díaz no ha sido sometido a operaciones estéticas, señala que el cambio en su estilo ha sido evidente y que lo que más ha marcado su antes y después es, sin duda, el corte de pelo. «Ha cambiado mucho. Antes tenía un corte de pelo diferente, más corto, con un tono más oscuro, y ahora lo lleva más largo, y en un tono más rubio y claro», explicaba, haciendo hincapié en que, de esta manera, ha conseguido suavizar sus rasgos. No obstante, cabe destacar que cada uno de esos cambios de imagen ha coincidido con importantes hitos en su trayectoria política.

Cuando fue concejala en Ferrol en 2007 y diputada autonómica entre 2012 y 2016, su imagen respondía a un perfil más sobrio y funcional: cabello oscuro, ropa práctica y una estética discreta en la que el foco parecía estar exclusivamente en el discurso político. En 2016, con su llegada al Congreso de los Diputados, de la mano de En Marea, comenzó a introducir cambios en su imagen con un corte bob y mechas. Tres años después, coincidiendo con su nombramiento como Ministra de Trabajo, dio un giro más evidente al apostar por un rubio más marcado, una estética más cuidada y estilismos cada vez más elaborados.

Esta evolución ha llevado a algunos a interpretar que Yolanda Díaz ha querido proyectar una imagen más sofisticada y trabajada conforme ha ido asumiendo mayores responsabilidades institucionales. En un espacio político como la izquierda, tradicionalmente asociado a una menor preocupación por la estética como elemento de comunicación, su transformación ha llamado especialmente la atención. Más que renunciar a sus postulados, su evolución parece reflejar una apuesta por entender la imagen como una herramienta de liderazgo y proyección pública, rompiendo con el estereotipo de que cuidar la apariencia resulta incompatible con la política de izquierdas (aunque no lo reconozca).