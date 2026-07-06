A punto de jugarse el pase a cuartos de final con la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo ha concedido una reveladora rueda de prensa en la que, además de hablar alto y claro sobre su futuro con la camiseta de su país —ya que durante este Mundial se ha especulado con que será el último que dispute—, también ha sido inevitable que se pronunciara sobre su próximo rival: España. Dentro de unas horas se vivirá uno de los partidos más importantes y esperados del campeonato: el que enfrentará a la Selección Española con el combinado luso.

Aunque no hay duda de que el dorsal siete de Portugal defenderá con todo los colores de su selección, lo cierto es que, en cierto modo, tiene el corazón dividido. En su comparecencia ante los medios, Cristiano ha sorprendido al desvelar lo mucho que le une a nuestro país —y no precisamente por Georgina Rodríguez—.

La sorprendente confesión de Cristiano Ronaldo sobre España

Uno de los grandes titulares que ha dejado este Mundial es la despedida de estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo. En su última rueda de prensa, celebrada en Dallas, el portugués ha confirmado que los rumores son ciertos y que, muy probablemente, esta será su última competición con la selección de Portugal: «Se trata de disfrutar al máximo de mi último Mundial. Sí, va a ser mi último Mundial, y ojalá que no sea mañana mi último partido, así me podéis seguir intentando matar un poco más (…). Independientemente de lo que pase mañana, Cristiano saldrá de aquí con la conciencia tranquila, porque he dado todo lo que tenía. Mi pasión, jugar tantos años, no fue por necesidad. Es la pasión. Juego porque me encanta jugar al fútbol. Pase lo que pase, mañana estaré feliz. No puedo poner presión sobre mí mismo, llegar al final de mi carrera y decir: ‘Tienes la obligación de ganar’. Es disfrutar cada partido, el Mundial, y creo que no estoy tan mal».

Además de hacer balance de su trayectoria con Portugal, el delantero también ha valorado el duelo que le espera ante España: «Tienen más títulos que Portugal, pero es una competición diferente. Hay cansancio, hay lesiones, el ambiente… Es un buen partido. Me encanta jugar contra España porque mi récord contra España es bueno. Quien tenga los mejores detalles ganará. Yo tengo la sensación de que vamos a ganar».

Sin embargo, lo más sorprendente —y también anecdótico— ha llegado cuando el exjugador y excapitán del Real Madrid ha abierto su corazón para explicar que España es mucho más que un rival para él. El portugués ha confesado que siente un cariño especial por nuestro país: «Tengo un cariño especial por España. Tengo casa, amigos, negocios, mi familia es casi española. España es siempre candidata a ganar lo que sea. Sabemos que mañana son favoritos porque ya ganaron esta competición».

De esta manera, Cristiano ha dejado claro que son muchos los vínculos que mantiene con España, más allá de su relación con Georgina Rodríguez, con quien previsiblemente contraerá matrimonio en los próximos meses.