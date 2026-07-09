Ni yates ni chapuzones: la foto de Mía eclipsa las vacaciones de Ana Boyer y Fernando Verdasco en Mallorca

El verano de Ana Boyer y Fernando Verdasco está teniendo una protagonista indiscutible: Mía, la primera hija de la pareja y la benjamina de una familia que, desde hace apenas dos meses, ha pasado a ser de seis miembros. Aunque las vacaciones en Mallorca están dejando imágenes de chapuzones, motos de agua, juegos en alta mar y diversión entre los hermanos mayores, ha sido una instantánea de la pequeña la que ha terminado robando toda la atención de sus seguidores.

La hija de Isabel Preysler ha compartido en sus redes sociales un álbum de fotografías de su escapada familiar a la isla balear acompañado de un mensaje cargado de significado: «Un viaje de esos que recargan de verdad. Familia, amigos, muchos chapuzones, sobremesas largas y niños disfrutando sin parar. A veces, los mejores planes son simplemente estar juntos». Sin embargo, entre todas las imágenes, hay una que destaca especialmente: la de la pequeña Mía, en brazos de su madre, disfrutando de sus primeras vacaciones de verano con apenas dos meses de vida.

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La fotografía refleja uno de esos momentos cotidianos que suelen emocionar especialmente a los seguidores de la familia. Sin grandes artificios, Ana aparece sosteniendo a su hija mientras ambas disfrutan de la tranquilidad del barco. La recién nacida, completamente ajena al interés que despierta, se convierte en el centro de todas las miradas en una imagen que resume el momento vital que atraviesa el matrimonio.

La llegada de Mía, nacida el pasado 4 de mayo, ha supuesto un cambio importante para la familia. Después de tres niños —Miguel, de siete años; Mateo, de cinco; y Martín, de dos—, el nacimiento de la primera niña ha llenado de ilusión tanto a sus padres como a todo su entorno. De hecho, el propio Fernando Verdasco reconocía hace apenas unas semanas que con la pequeña «se nos cae la baba a todos», dejando claro que la bebé ha revolucionado por completo la casa. Eso sí, el ex tenista también ha confesado entre risas que la verdadera dificultad no está precisamente en Mía. Según explicaba, la recién nacida es una bebé especialmente tranquila, mientras que el auténtico reto llega al tener que seguir el ritmo de sus tres hijos mayores, mucho más activos y llenos de energía. «La pequeña no me vuelve loco porque es muy buena, pero los otros tres sí que son más terremotos», comentaba con humor, reflejando el día a día de una familia numerosa.

Precisamente esa diferencia también la ha destacado Ana Boyer en varias ocasiones. La empresaria reconocía recientemente que su hogar vive instalado en un divertido «caos» desde la llegada del cuarto hijo, aunque aseguraba que están disfrutando enormemente de esta nueva etapa. Según explicó, Mía es una niña muy tranquila, algo que está facilitando enormemente estos primeros meses de adaptación.

Las vacaciones en Mallorca han servido precisamente para bajar el ritmo después de unas semanas especialmente intensas. Antes de poner rumbo a la isla, la familia ya había disfrutado de unos días en Disneyland París, un viaje pensado especialmente para que los tres hermanos mayores pudieran seguir acumulando recuerdos tras el nacimiento de la bebé. Ahora, el Mediterráneo se ha convertido en el escenario perfecto para unas vacaciones mucho más relajadas.

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Las imágenes compartidas muestran también a Fernando Verdasco disfrutando como un niño junto a Miguel y Mateo, saltando al agua desde el barco o compartiendo aventuras náuticas. Tampoco falta el pequeño Martín, al que el extenista sigue llamando cariñosamente «mi bollito», mientras vive con entusiasmo cada nueva experiencia durante estas vacaciones. Sin embargo, incluso entre todas esas escenas de diversión familiar, la fotografía de la pequeña Mía ha terminado eclipsando al resto del álbum. No solo por tratarse de su primer verano, sino porque representa una nueva etapa para una de las familias más conocidas del panorama social español.

Tras pasar varias temporadas viviendo en Doha, donde tienen fijada su residencia habitual, la familia permanecerá en España durante buena parte del verano antes de regresar a Catar en agosto, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar. Un regreso que pondrá fin a unas vacaciones marcadas por la llegada de Mía, por el tiempo compartido en familia y por una imagen que ya se ha convertido en una de las más tiernas del verano: la primera gran fotografía de la pequeña disfrutando del mar junto a sus padres.