Ana Torroja confiesa qué canción de Mecano odiaba cantar en el escenario: «Me sentía rarísima»

Han pasado casi tres décadas desde que Mecano, uno de los grupos musicales más conocidos de la industria musical de nuestro país, decidió separarse. Sin embargo, sus canciones no han dejado de sonar en todo este tiempo, así como la figura de Ana Torroja tampoco ha dejado de interesar. Sin ir más lejos, en los últimos días, ha visitado el plató de Al cielo con ella, donde ha repasado su trayectoria artística y ha dejado al descubierto un secreto de su paso por Mecano que era completamente desconocido. Y es que, al recordar algunos de los conciertos más emblemáticos que vivió junto a la banda, reconoció el título de la canción que nunca le había gustado cantar sobre el escenario.

«¿Cuál es la canción de Mecano que desde el primer momento pensaste que era un ñordo?», le preguntaba Henar Álvarez, la presentadora del espacio televisivo. Tras unos minutos de reflexión, Torroja le respondía con la mayor naturalidad posible. «A ver, ñordo, ñordo no sé. Pero me daba tremendo corte cantar eso, pero tenía que tirar para adelante porque era lo que me tocaba… La canción Bailando salsa», reconocía.

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Ana añadía que no le gustaba nada ese tema, a pesar de que siempre ha sentido una gran afinidad con la música latina. Además, reconocía que desde el primer momento le costó conectar con la canción porque sentía que no encajaba con su estilo ni con su forma de interpretar. Según explicaba, cada vez que la ensayaba, experimentaba una sensación de incomodidad que le hacía cuestionarse si realmente era la persona adecuada para defender ese tema. «Me sentía rarísima intentando hacer algo que no era natural en mí. […] Luego la canté, la recanté y ya como que no me importaba. Pero al principio dije: ‘¿Pero qué hago yo cantando esto?’», concluía, dejando claro que con el paso del tiempo, y tras interpretarla en numerosas ocasiones, esa sensación terminó desapareciendo. Y es que se podría decir que la familiaridad con la canción le permitió ganar confianza y hacerla suya.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar, y muchos de sus seguidores le han dado toda la razón. «Pues tiene toda la razón, esa canción fue un ñordo», «Totalmente de acuerdo», «Bravo, Ana», «Pues la cantabas genial y fuiste todo un referente para cantar otros géneros con tu preciosa voz», «Me cargaba esa canción», «Es la única que no me sé de memoria», escribían algunos de los internautas.

Aprovechando su intervención, Mecano también analizó el origen del éxito de Mecano, el cual lo sitúa en un disco, más que en un hit. «Entre el cielo y el suelo fue donde José empezó a tener también más canciones escritas por él, ahí fue el momento en el que fue un explosivo brutal», explicaba.